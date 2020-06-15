Два футболиста чемпионата Украины претендуют на награду Golden Boy

В понедельник, 15 июня, стал известен список из 100 претендентов на награду Golden Boy, которая ежегодно вручается итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы.

В число претендентов на награду вошли два футболиста из чемпионата Украины – это Тете из донецкого "Шахтера" и Георгий Цитаишвили из киевского "Динамо". Россиян и представителей РПЛ в списке номинантов на премию нет.

Также в список претендентов вошли такие футболисты, как Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Ансу Фати ("Барселона", Родриго ("Реал"), Эрлинг Холланд, Джейдон Санчо (оба – "Боруссия" Д), Филип Фоден ("Манчестер Сити") и другие.

Golden Boy – награда, которая вручается с 2003 года. Первым ее получил нидерландец Рафаэль ван дер Варт, игравший тогда за "Аякс". Также обладателями награды в разное время становились Уэйн Рунни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Марио Гетце, Иско, Поль Погба, Рахим Стерлинг и Килиан Мбаппе.

Обладатель премии будет определен осенью. В прошлом году им стал нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиш, который в борьбе за награду опередил форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и хавбека "Байера" Кая Хаверца.