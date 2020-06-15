"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который ранее завершил карьеру.

"Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие", – написал Фергюсон в Instagram.

Накануне Макгрегор в третий раз объявил о том, что завершает свои выступления в профессиональном спорте. Несмотря на это, американский боксер Флойд Мэйвезер-младший также вызвал ирландца на бой.

Напомним, в своем последнем поединке Фергюсон досрочно проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи, а Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне.

Всего 31-летний ирландец провел в октагоне 26 боев, а 36-летний американец – 29. На счету обоих спортсменов по четыре поражения.