15 июня 202022:04

Кинопремию "Оскар" в 2021 году перенесли

EPA

Престижная кинопремия "Оскар" состоится в 2021 году, но пройдет немного позже, чем обычно. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети.

В 2021 году 93-я церемония "Оскара" состоится 25 апреля. Отбор номинантов будет продлен до 28 февраля, а объявят их 15 марта.

Кинопремия "Оскар" создана в 1929-м. Как и в текущем году, в 2021-м она должна была состояться в феврале.

По данным Reuters, причиной переноса стала пандемия коронавируса.

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