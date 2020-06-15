Тренер "Спартака" Тедеско: результат игры с "Динамо" не имел значения

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче против столичного "Динамо".

"Почему скрыли от публики подробности матча? Многие товарищеские матчи проходят в закрытом режиме, а это была наша заключительная игра перед началом чемпионата, – приводит слова Тедеско Sport24.ru. – Было много вопросов, касающихся физподгтовки. Это игра – тест, в том числе для молодых игроков. Результат не имел значения".

Матч завершился победой "бело-голубых" со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Клинтон Н'Жи и по разу отличились Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко, а в составе "красно-белых" мяч забил Джордан Ларссон.

Напомним, в первом после перерыва матче "Спартаку" 20 июня будет противостоять "Арсенал", а "Динамо" на следующий день встретится с "Краснодаром".