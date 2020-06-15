В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом СМИ сообщили представители суда.

Как отмечается, Эдуарду Викторовичу Гладилину на срок до 6 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение было принято Солнечногорским городским судом, сообщает ТАСС.

Ранее суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании Гладилину меры пресечения в виде ареста на 72 часа с целью предоставления дополнительных сведений следственным органам.