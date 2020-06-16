Автовладельцам компенсируют почти все затраты перевода машин на газ

Автовладельцы смогут оплатить лишь 10% стоимости переоснащения своей техники на газ в случае одобрения предложения Минэнерго.

Долю субсидий из госбюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо предлагается увеличить в два раза — с 30% до 60% от стоимости переоборудования. Такое предложение содержится в письме министра энергетики Александра Новака вице-премьеру Юрию Борисову, с которым ознакомилось издание РБК.

"Газпром" дополнительно возьмет на себя 30% расходов при участии дочерней компании "Газпром газомоторное топливо", созданной для развития рынка газомоторного топлива.

В пресс-службе Минэнерго изданию подтвердили инициативу Новака. В целом правительство поддержало предложение министра, сообщил представитель Борисова. Это мера поможет сократить расходы и бизнесу, и населению в непростое время.

Цена метана в 2,5-3 раза меньше стоимости бензина при сопоставимом уровне расхода в двигателе. В итоге даже без субсидий автовладелец окупает расходы на установку газобаллонного оборудования за 1-2 года при умеренном пробеге и за 5-10 месяцев при годовом пробеге в 40-50 тысяч км (такси, легкий коммерческий транспорт), подсчитали в Аналитическом центре при правительстве России.

В России пока работают 484 газозаправочных комплекса, 329 из них принадлежат группе "Газпром". В мае 2020 года правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из госбюджета производителям техники, работающей на газе. Общий объем субсидий составит 3,3 миллиарда руб. для продажи около 6 тысячи единиц газомоторной техники. Размер субсидии зависит от класса и массы автомобиля. Для легковых автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ), – 115 тысяч руб., на сжиженном природном газе (СПГ) – 260 тысяч руб.

Для автобусов на КПГ субсидии составят от 105 тысяч руб. до 1,19 миллиона руб., на сжиженном природном газе (СПГ) – от 300 тысяч до 3,4 миллиона руб. Для грузовой и специализированной техники на КПГ от 115 тысяч руб. до 750 тысяч руб., на СПГ – от 300 тысяч до 2,5 миллиона руб.

Субсидии предоставляются автопроизводителям в размере скидки на газомоторную технику для покупателя. При этом автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году получения субсидии, и соответствовать экологическому классу Евро-5 и выше.

В России с 2014 года произведено около 18 тысяч единиц автомобильной техники на метане. Покупателям предлагается свыше 200 моделей автотранспорта в заводском исполнении.