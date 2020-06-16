Жители Мурманска зажигают виртуальные свечи памяти

Общенациональная акция "Свеча памяти" стартовала по всей стране. В этом году из-за эпидемии COVID-19 акция пройдет в онлайн режиме. Жители Мурманска так же проведут памятные мероприятия.

Как передает ГТРК "Мурман", у каждого россиянина есть возможность зажечь виртуальную свечу. Одна свеча — это один рубля, он будет направлен на поддержку ветеранам ВОВ. Должно вспыхнуть 27 тысяч свечей — по числу погибших в войне.

Акция началась 15 июня и продлится до Дня памяти и скорби, 22 июня. Каждый желающий на сайте деньпамяти.рф сможет зажечь свою свечу. А в соцсетях можно подарить свечу друзьям. 22 июня в 12.15 объявлена Всероссийская минута молчания, в которой примут участие не только теле- и радиоканалы, но и предприятия, компании, а также жители городов и сел.