"Химки" подали документы для выступлений в ФНЛ

"Химки" буду выступать в следующем сезоне в ФНЛ. Подмосковный футбольный клуб уже подал документы на прохождение лицензирования.

Министр спорта московской области Роман Терюшонков сообщил РИА Новости, что "Химки" намерены получить лицензию, необходимую для выступлений в ФНЛ — втором силам футбольном дивизионе России. Заявление "Химок" будет рассмотрено в среду. Терюшонков выразил надежду, что РФС разрешит команде выступать в ФНЛ.

Чемпионат в ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Химки" заняли второе место, что давало право на выход в премьер-лигу. Однако из-за проблем с финансированием "Химки" были вынуждены отказаться от повышения в классе. Более того, существовала возможность перевода команды в ПФЛ (второй дивизион).