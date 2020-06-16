СМИ ждут тяжелые времена и ускоренный переход в "цифру"

Вспышка коронавируса привела к значительному увеличению потребления новостей, но экономические потрясения вынуждают новостные компании ускорить свой переход в диджитал, сообщается в исследовании института Рейтер по изучению журналистики.

Пандемия коронавируса вызвала рост просмотров телевизионных и онлайн-новостей по всему миру. При этом, в обществе сохраняются опасения по поводу дезинформации и фейковых новостей, где главными каналами распространения рассматриваются Facebook и WhatsApp.

Специалисты отмечают укрепление давней глобальной тенденции, вызванной технологической революцией - рост использования смартфонов в качестве главного источника получения новостей.

"Мы наблюдаем ускоренный переход к цифровым медиа и мобильным медиа, а также к различным видам платформ. Этот тренд сопровождается продолжающимся снижением доверия к новостям и растущей обеспокоенностью дезинформацией, в частности, в социальных сетях и со стороны некоторых политиков", — заявил директор Института Рейтер Расмус Клейс Нильсен.

Наибольшее беспокойство по поводу дезинформации в СМИ возникло в Гонконге, где антиправительственные протестующие выступали против попыток Китая ужесточить контроль над бывшей британской колонией.

Аналитики прогнозируют мрачное будущее для бизнеса СМИ на фоне массовых сокращений из-за резкого падения доходов от рекламы.

Из хорошего: эксперты отмечают большую готовность людей платить за новости в Интернете, хотя это может также усилить информационное неравенство, поскольку многие не могут позволить себе высококачественную журналистику.

В качестве примера, когда "победитель забирает все" в докладе сообщается, что около половины платных подписчиков на онлайн-издания в США, выбирают "New York Times" или "Washington Post". Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в Великобритании с "The Times" и "Telegraph".

Институт Рейтер также обнаружил, что в ряде стран, включая Великобританию, Австралию, Францию и Южную Корею, люди в возрасте до 35 лет предпочитают читать, а не смотреть новости в Интернете.

Институт изучения журналистики агентства "Рейтер" является исследовательским центром Оксфордского университета, который отслеживает тенденции в области СМИ.