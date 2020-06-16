Оборот товаров в экосистеме Apple составил более полутриллиона долларов

Через экосистему App Store прошло платежей и покупок на 519 млрд. долларов, сообщается в свежем исследовании, выполненном по заказу Apple независимой компанией Analysis Group. Наиболее прибыльными категориями стали покупки в приложениях, цифровые товары и сервисы, а также реклама в приложениях.

Поскольку Apple взимает комиссию только от продаж цифровых товаров и сервисов, более 85% от оборота в 519 миллиардов долларов приходится исключительно на сторонних разработчиков и компании любого размера, отмечают купертинцы.

Наибольшая доля продаж пришлась на физические товары и услуги через приложения электронной коммерции (типа Target, Best Buy, Etsy) - 413 млрд. долларов, из них наибольший объем был достигнут в розничной торговле (268 млрд. долларов).

Другие виды приложений для электронной коммерции были одними из крупнейших источников продаж физических товаров и услуг. На долю приложений для путешествий, включая Expedia и United, пришлось 57 млрд. долларов. Оборот в приложениях для путешествий, включая Uber и Lyft, составил 40 млрд. долларов, на сервисы доставки еды типа DoorDash и Grubhub пришёлся 31 млрд. долларов.

Оборот в секторе цифровых товаров и услуг составил 61 млрд. долларов — в эту категорию вошли стриминговые приложения, софт для фитнеса, образования, электронные книги и аудиокниги, подписки на новости и журналы, а также сервисы знакомств и др.

Продажи внутри приложений составили 45 миллиардов долларов, из которых 44 процента были получены от мобильных игр. Неигровые приложения часто являются бесплатными, но получают доход за счет рекламы внутри приложения.