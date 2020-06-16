В России опубликован атлас "Черного и Азовского морей"

Атлас "Черного и Азовского морей" увидел свет в России. Этот атлас рассчитан на широкий круг читателей. По крайней мере, написанная геологом глава будет понятна биологу и наоборот. Это уже четвертый атлас серии и третий, посвященный экологии морей. До этого были изданы атлас Карского моря, моря Лаптевых и видовой атлас морским млекопитающим Арктики и Дальнего Востока. В первую очередь атлас рассчитан на студентов, а также всех тех, чья деятельность связана с морем и конкретными морскими экосистемами.

Четвертая книга из серии "Экологические атласы морей России" составлена в рамках совместного проекта, реализуемого нефтяной компанией "Роснефть" и негосударственным институтом развития "Иннопрактика", замечает заместитель исполнительного директора — директор по исследованиям и разработкам "Иннопрактики" Владимир Лакеев.

"Иннопрактика" в рамках реализации проекта "Экологические атласы" сформировала уникальный авторский коллектив, — поясняет в интервью радиостанции "Вести ФМ" научный руководитель проекта, заведующий лабораторией экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Вадим Мокиевский. — Это и соответствует нашей миссии, миссии нашей компании – мы выступаем медиатором между представителями науки, бизнеса и власти. Выстраивая коммуникации, мы анализируем потребность бизнеса в инновациях и предлагаем эффективные с нашей точки зрения решения".

К работе над "Атласом Черного и Азовского морей" было привлечено более 40 авторов, в том числе 20 кандидатов наук и 8 докторов наук из профильных научных учреждений, среди них Московский Государственный университет имени Ломоносова, Институт океанологии имени Ширшова РАН, Кубанский государственный университет, Южный научный центр РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Азово-Черноморский филиал ФГБНУ "ВНИРО", Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова, Кавказский природный биосферный заповедник, Сочинский национальный парк.

Знания о морях, омывающих российские берега, меняются и накапливаются достаточно быстро, поэтому такие сводки, обобщения, базирующиеся на свежей литературе, должны выходить периодически, отмечают издатели атласа.

"Мы совместно с Институтом океанологии в 2018 году начали летний комплексный проект по изучению дельфинов Черного моря. Таких комплексных исследований не проводилось с 1980-х годов, — продолжает эксперт "Арктического научного центра", входящего в состав акционерного общества "Роснефть", кандидат биологических наук Артем Исаченко. — Их задача — получить современные данных о численности и популяции трех видов китообразных, которые обитают в Черном море, узнать об их распределении, построить карту этого распределения, оценить плотность видов на акватории и, что для нас самое важное, — разработать рекомендации по сохранению этих морских млекопитающих".

Как устроен атлас поясняет Вадим Мокиевский. По его словам, для рассказа о любом море нужно знать несколько базовых вещей: рельеф, географическое положение, характеристики водных масс, то есть температуру, соленость, характер течения.

"Собственно, по такому принципу и построена структура атласа, — подчеркивает он. — Мы начинаем с рассказа о климате, рассказа о широком положении Черного и Азовского морей в данном случае, — эта структура повторяется во всех наших атласах. Дальше мы говорим о рельефе, геологической истории, поскольку следы истории мы всегда находим в современной фауне и флоре любого из морей". Затем речь идет о структуре вод, характере течений, о химических свойствах воды, а после авторы издания переходят к разговору о природных, биологических компонентах, последовательно описывая состав и распределение планктона, фитопланктона, зоопланктона, бентоса, в том числе водорослей, морских трав, зообентоса, то есть животных живых организмов.

Также в атласе идет разговор идет о рыбах, птицах, морских млекопитающих.

"Заканчивается каждый из атласов, Черноморский в том числе, главой, посвященной классификации берегов. Прибрежная зона — это место, где наиболее часты контакты людей с морской экосистемой, поэтому детальные знания о характере и структуре побережий — очень важный элемент любого рассказа о морской экосистеме. Собственно, по такой структуре построены все атласы, в том числе и последний из вышедших томов", — добавляет Мокиевский.

Помимо ученых, которые писали соответствующие разделы атласа, инициативу поддержало Русское географическое общество.

"К атласу в РГО подготовили вступительное слово, подчеркивая актуальность работы по публикации современных и обновленных данных по экологии морей. Сейчас мы также по мотивам этого атласа готовим образовательные онлайн курсы, посвященные биологии Черного и Азовского морей, — добавляет Артем Исаченко. — Я надеюсь, что нашу инициативу поддержат те, кто на эти курсы запишутся".