Перестрелка на Ленинском: один из пострадавших полицейских находится в коме

Врачи продолжают бороться за жизнь полицейских, которые пострадали в перестрелке на Ленинском проспекте. Один из них находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние второго стабильное, он в сознании в палате интенсивной терапии.

Инцидент произошел днем 15 июня. Прохожий открыл огонь по инспекторам, которые в этот момент проверяли документы у водителя такси. Сам нападавший — Ратмир Галаев — сейчас тоже в реанимации. По местам его проживания в Ингушетии и в Москве прошли обыски. Известно, что в столицу он переехал недавно, чуть менее двух месяцев назад. И, по словам соседей по квартире, был очень замкнутым.

"Проведены обыски по месту проживания подозреваемого и его знакомых, где незадолго до совершения преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник. Лица, находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого, были допрошены и пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Пока Ратмир Галаев проходит по одному уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас следователи устанавливают, действовал ли стрелок в одиночку, или у него были сообщники.