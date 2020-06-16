Мосбиржа планирует запустить торги иностранными акциями до конца лета

Московская биржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями из индекса S&P 500, включающего 505 крупнейших компаний США, сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе онлайн-конференции. Расчеты будут проводиться в рублях.

"Мы планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. Это будут акции, пользующиеся максимальным спросом, акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500", — отметил Блохин.

Дивиденды по иностранным акциям планируется начислять в долларах США. Программа торгов иностранными акциями пройдет в несколько этапов. На первом этапе до конца лета начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний. На втором этапе до конца 2020 года их число вырастет до 50, на третьем — превысит 50 по мере роста интереса у инвесторов.

Как уточнил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич, расширение списка пройдет по предложению биржи, без заявлений эмитентов.

Впервые Московская биржа планировала начать торги для 50 самых популярных и надежных иностранных акций в в 2018 году. Тогда ЦБ РФ, как крупнейший акционер биржи, не поддержал этот план.