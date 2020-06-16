Хабиб Нурмагомедов скоро прояснит ситуацию со своим будущим

Действующий чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов пообещал в скором времени рассказать о своих планах на ближайшее будущее.



Об этом 31-летний боец сообщил в своем личном Instagram-аккаунте, выложив совместную с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым фотографию: "Эти двое хотят пахать все лето и вернуться в начале осени. Пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление".



Напомним, что предыдущий бой Хабиба датируется сентябрем 2019 года, когда он выиграл свой 28 бой в карьере. Тогда он взял верх над американцем Дастином Порье.



Теперь же ожидается, что ближайшим соперником бойца из России станет еще один представитель США, обладатель временного титула чемпиона Джастин Гэтжи. Ранее Вести.Ru сообщали о том, что их бой может пройти в сентябре 2020 года в Абу-Даби.