Тема:

Аварии и ДТП 1 час назад

16 июня 202018:11

Фура с пивными бочонками перевернулась в Татарстане

Youtube/ГТРК Татарстан

В 20 километрах от Казани опрокинулась фура, грузовой отсек которой был набит металлическими бочонками для пива.

Инцидент произошел на федеральной трассе М7 "Волга" возле села Шали. Фура двигалась в сторону Набережных Челнов. На повороте ее водитель не справился с управлением, сшиб отбойник и вылетел в кювет.

 

Очевидцы сняли на видео последствия аварии и рассказали, что в ДТП попал грузовик с пивом, которое буквально лилось рекой. Вскоре, однако, выяснилось, что кеги были пусты.

Водитель в результате аварии не пострадал.

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