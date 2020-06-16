Фура с пивными бочонками перевернулась в Татарстане

В 20 километрах от Казани опрокинулась фура, грузовой отсек которой был набит металлическими бочонками для пива.

Инцидент произошел на федеральной трассе М7 "Волга" возле села Шали. Фура двигалась в сторону Набережных Челнов. На повороте ее водитель не справился с управлением, сшиб отбойник и вылетел в кювет.

Очевидцы сняли на видео последствия аварии и рассказали, что в ДТП попал грузовик с пивом, которое буквально лилось рекой. Вскоре, однако, выяснилось, что кеги были пусты.

Водитель в результате аварии не пострадал.