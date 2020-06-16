Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

Российским правоохранительным органам удалось ликвидировать организованное бандподполье на Северном Кавказе. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил 16 июня на встрече с Владимиром Путиным. Разговор, состоявшийся в Ново-Огареве, был посвящен итогам работы Национального антитеррористического комитета. Итоги впечатляют: если в 2010-м в России произошло почти 800 преступлений террористической направленности, то в прошлом году только четыре. Благодаря чему получилось так кардинально изменить ситуацию?

В России выстроена эффективная система борьбы с терроризмом. Главный принцип — предотвратить преступление.

"Нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего получилось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи", — рассказал директор ФСБ России, председатель НАК Александр Бортников.

Национальный антитеррористический комитет был создан в 2006 году. В него вошли не только силовики, но и общественные деятели, представители гражданского общества. Сделано очень много.

"Если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году только четыре", — рассказал Александр Бортников.

Как раз во вторник, 16 июня, состоялось очередное заседание комитета, где речь шла о профилактике терроризма в Приволжском федеральном округе. За три года там не допущено ни одного теракта, четырнадцать удалось предотвратить. Уничтожены семеро боевиков. Сотни бандитов привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, удалось обрубить финансовые каналы и ликвидировать 48 законспирированных ячеек, связанных с международным террористическим подпольем.

Опытом российских спецслужб активно интересуются зарубежные коллеги, в том числе профильные комитеты Совбеза ООН, с которыми НАК ежегодно проводит брифинги. Профессионалам есть что обсудить. Вот беседа Путина с Бортниковым:

— С вашего разрешения в свое время мы начали проводить по линии Федеральной службы безопасности большую работу с нашими партнерскими спецслужбами иностранных государств.

— Как раз хотел спросить. На двусторонней основе?

— Да, эта работа двусторонняя, ее многосторонний формат проводится постоянно. Мы стали продвигать идею создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, чтобы можно было эффективным образом ей пользоваться.

Сейчас к этому международному банку данных подключено 56 спецслужб из 42 государств, а также 8 международных организаций.