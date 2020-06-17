17 июня 202006:18 Анна Воронина

Франция и Греция узнали о реальных проблемах здравоохранения

AP Images

Более 18 тысяч медработников вышли на акцию протеста по всей Франции. Такие данные приводит France Info. В Париже демонстрация закончилась столкновениями с полицией, около 20 правоохранителей получили ранения, порядка 30 человек задержано.

Схватить, в машину оттащить, газ распылить, дубинкой забить и повторить. Полиция в Париже такой сценарий не практиковала со времен беспорядков "желтых жилетов". В этот раз, правда, на протест вышли медики — на улицах собралось порядка восьми тысяч человек, которых разгоняли слезоточивым газом.

Под горячую руку угодили даже журналисты: во время столкновений пострадали двое операторов французского отделения RT. Причем прилетело камнями в работников прессы от митингующих. Также ранения получили порядка 20 полицейских.

При этом начиналось все достаточно мирно: медики, пританцовывая, высказывали свое недовольство как реформой здравоохранения, так и поведением президента Макрона.

"Правительство Франции, а точнее сказать, Эммануэль Макрон, хвастается тем, что он сделал против коронавируса. Но в это время работники здравоохранения испытывали колоссальную нехватку ресурсов, особенно кроватей, да и персонала тоже. Людей в медицине не хватает катастрофически. И президенту говорить, что кризис коронавируса преодолели, как надо, — недопустимо. Это не так", — возмущается Оливет Луки.

Недовольны поведением правительства во время пандемии и в Греции, где устроили общенациональную забастовку врачей. От чиновников требуют направить дополнительные средства на финансирование системы общественного здравоохранения, а также официального устройства на работу в больницах.

"Нужно больше персонала. Если придет вторая волна пандемии, работников должно быть достаточно, чтобы не пришлось в последний момент искать, кем бы заполнить больницы, чтобы ухаживать за инфицированными. Пока попасть в штат больницы на полный рабочий день практически невозможно. Нехватка персонала есть, но должностей для них официально практически нет", — говорит Никос Дасколополос.

Не утихают протесты и в США. Только здесь на улицах не медики, а борцы против расизма. В Вашингтоне они перекрыли движение на нескольких улицах, чем вызвали недовольство водителей, в том числе и темнокожих. На площади Свободы развернули палаточный лагерь, выступая против возможного увеличения бюджета столичного департамента полиции на 18 миллионов долларов. А в Альбукерке попытались снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте, установленному возле музея, что закончилось стрельбой. Огонь открыл один из защитников монумента.

Очевидцы утверждают, что мужчина вначале распылял слезоточивый газ из баллончика, чем разозлил протестующих. Как только толпа двинулась на него, защитник монумента сделал несколько выстрелов. Мужчину арестовали прибывшие на место полицейские. Что касается монумента, его демонтировали несколькими часами позже представители музея, не дожидаясь распоряжения городских властей.

На такие же меры пошли и в руководстве парка города Сент-Луис, убрав с постамента памятник Христофору Колумбу, простоявший там более 140 лет. Митингующие потребовали избавиться от первооткрывателя Америки, как от символа пренебрежения к коренным народам.

Сейчас

06:23

В Техасе полиция ищет человека, открывшего стрельбу в ТЦ

03:51

В ВОЗ поздравили Великобританию с "научным прорывом" в борьбе с COVID-19

00:41

Отбывший срок в США российский программист Лисов возвращается в Россию

21:05

Трамп подписал указ о реформе полиции

18:49

Мэр Москвы: оставшиеся ограничения снимут не раньше середины июля

16:50

В Росгвардии подтвердили гибель еще одного силовика во время стрельбы в Назрани

16:49

Азербайджанцы, застрявшие из-за коронавируса в Дагестане, начали пересекать границу

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В ВОЗ поздравили Великобританию с "научным прорывом" в борьбе с COVID-19

В ВОЗ поздравили Великобританию с "научным прорывом" в борьбе с COVID-19

2 часа назад
На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

5 часов назад
В Грузии хотят раскрутить антироссийскую провокацию наподобие чешской

В Грузии хотят раскрутить антироссийскую провокацию наподобие чешской

6 часов назад
Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

9 часов назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция Сергея Лаврова
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Поправки в Конституцию: в отдаленных районах России начали досрочное голосование

Поправки в Конституцию: в отдаленных районах России начали досрочное голосование

39 минут назад
США и ФРГ пробили дно: с Трампом Берлину и врагов не надо

США и ФРГ пробили дно: с Трампом Берлину и врагов не надо

8 часов назад
Отбывший срок в США российский программист Лисов возвращается в Россию

Отбывший срок в США российский программист Лисов возвращается в Россию

5 часов назад
Мюнхенская "Бавария" в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии по футболу

6 часов назад
Почти не ест и похудел: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии

Почти не ест и похудел: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии

7 часов назад
Умер уличный кот по имени Боб, подаривший наркоману смысл жизни

Умер уличный кот по имени Боб, подаривший наркоману смысл жизни

8 часов назад
Возврат к прежним позициям: межкорейское перемирие закончилось

Возврат к прежним позициям: межкорейское перемирие закончилось

9 часов назад
Полицейский - в коме, стрелявший - в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

Полицейский - в коме, стрелявший - в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

9 часов назад
На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

4 часа назад
"Россия 24" стала самым цитируемым телеканалом в мае

"Россия 24" стала самым цитируемым телеканалом в мае

10 часов назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

18 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
"Я убью ее". Дэйна Уайт пригрозил чемпионке UFC, намекнувшей на конец карьеры

"Я убью ее". Дэйна Уайт пригрозил чемпионке UFC, намекнувшей на конец карьеры

7 часов назад
Нилов: если 31 декабря сделать выходным, это будет реальная помощь экономике

Нилов: если 31 декабря сделать выходным, это будет реальная помощь экономике

7 часов назад
Футболист "МЮ" переубедил правительство Великобритании отменять бесплатное питание детям

Футболист "МЮ" переубедил правительство Великобритании отменять бесплатное питание детям

7 часов назад
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

7 часов назад
США хотят заставить Германию не сотрудничать с Россией

США хотят заставить Германию не сотрудничать с Россией

8 часов назад
За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

8 часов назад
Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

8 часов назад
Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

9 часов назад
Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

9 часов назад
Волна протестов заставила Трампа подписать указ о реформировании полиции

Волна протестов заставила Трампа подписать указ о реформировании полиции

9 часов назад
Три легионера "Спартака" вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

Три легионера "Спартака" вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

9 часов назад
Первые пошли: начаты испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

Первые пошли: начаты испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

9 часов назад
Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

9 часов назад
ГТС Украины сообщила о демонтаже принадлежащих "Газпрому" труб для транзита

ГТС Украины сообщила о демонтаже принадлежащих "Газпрому" труб для транзита

10 часов назад
Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

10 часов назад
После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

10 часов назад
Финал футбольной Лиги Европы может принять немецкий Кельн

Финал футбольной Лиги Европы может принять немецкий Кельн

10 часов назад
Военная техника заняла предпраздничный рубеж: Парады Победы пройдут в 28 городах

Военная техника заняла предпраздничный рубеж: Парады Победы пройдут в 28 городах

11 часов назад
Собянин: оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля

Собянин: оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля

11 часов назад
МЧС завершило активную фазу сбора нефтепродуктов в Норильске

МЧС завершило активную фазу сбора нефтепродуктов в Норильске

11 часов назад
Ряженые миллионеры выманивают деньги на тренингах "личностного роста"

Ряженые миллионеры выманивают деньги на тренингах "личностного роста"

11 часов назад
Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в халатности из-за разлива топлива в Норильске

Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в халатности из-за разлива топлива в Норильске

11 часов назад
Фура с пивными бочонками перевернулась в Татарстане

Фура с пивными бочонками перевернулась в Татарстане

12 часов назад
Тонны антисептика и сотни тысяч масок: участковые комиссии готовятся к голосованию

Тонны антисептика и сотни тысяч масок: участковые комиссии готовятся к голосованию

12 часов назад
Момент жуткого ДТП с погибшими и пострадавшими в Челябинской области попал на видео

Момент жуткого ДТП с погибшими и пострадавшими в Челябинской области попал на видео

12 часов назад
Запад охватила деколонизация: в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ

Запад охватила деколонизация: в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ

12 часов назад
ФРГ поддержит "Северный поток-2" вопреки новым санкциям США

ФРГ поддержит "Северный поток-2" вопреки новым санкциям США

12 часов назад
Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

12 часов назад
Директор НМИЦ им. Блохина рассказал об особенностях лечения онкобольных в период пандемии

Директор НМИЦ им. Блохина рассказал об особенностях лечения онкобольных в период пандемии

12 часов назад
Опальный уральский схиигумен Сергий забаррикадировался в женском монастыре

Опальный уральский схиигумен Сергий забаррикадировался в женском монастыре

12 часов назад
Хабиб Нурмагомедов скоро прояснит ситуацию со своим будущим

Хабиб Нурмагомедов скоро прояснит ситуацию со своим будущим

12 часов назад
Из Франции могут выслать всех иностранцев, устроивших беспорядки в Дижоне

Из Франции могут выслать всех иностранцев, устроивших беспорядки в Дижоне

13 часов назад
С лопатой на цветы: прославленный спортсмен назло соседям уничтожил клумбу во дворе

С лопатой на цветы: прославленный спортсмен назло соседям уничтожил клумбу во дворе

13 часов назад
Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру

Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру

14 часов назад
Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил сократить Новый год

14 часов назад
В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

15 часов назад
Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку