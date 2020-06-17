Мурад Мусаев: бороться можно со всеми, не исключая "Зенит"

Главный тренер футбольного "Краснодара" Мурад Мусаев сразу после получения профессиональной лицензии официально вступил в должность и в этой роли поделился мнением о чемпионской гонке в премьер-лиге текущего сезона. Наставник "быков" ответил на вопросы программы "Футбол России" на канале "Россия 24".

"Можно ли бороться с "Зенитом"? Да, конечно, со всеми можно бороться. Я не вижу проблем. Уровень чемпионата России ровный. Да, есть команды, которые сильнее и слабее, но играть можно со всеми, тем более нам. И не просто играть, а побеждать", – сказал Мусаев.

Наставник "Краснодара" считает, что если его подопечные будут в тройке призеров, то это будет хорошо: "Но, конечно, будем бороться за самые высокие места. Мы идем вровень с "Локомотивом", только по дополнительным показателям им уступаем. Будем делать все, чтобы забраться максимально вверх".

В нынешнем розыгрыше чемпионата России "Краснодар" после 22-х туров занимает 3-е место, набрав 41 очко. Столько же очков у "Локомотива", опережающего команду Мусаева по дополнительным показателям. Лидером чемпионата является "Зенит", набравший 50 очков.