В Пулкове таможенники задержали бандероль с древними иконами

Пулковская таможня обнаружила в международном почтовом отправлении древние иконы. Посылку, отправленную адресату в Европе, таможенники изъяли. Содержимое поступило на экспертизу. На отправителя завели дело.

Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", в посылке находились иконы в количестве шести штук и крест. Культурные ценности в большинстве 19-го века, икона Николая Чудотворца датируется второй половиной 18 века. Однако наибольшую ценность представляет нательный крест. Эксперты склоняются, что он из позднего средневековья.

Правоохранители завели административное дело. Отправителю грозит крупный штраф.