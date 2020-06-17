В Швеции предложили снести памятник Карлу XII и поставить статую Греты Тунберг

На фоне борьбы с памятниками в США и ряде других стран, задумались об этом и в Швеции. Бывший мэр города Умео Ян Бьёринге решил, что и шведы не должны оставаться в стороне от мировых тенденций.

В местном издании Aftonbladet он отметил, что сейчас во многих странах мира демонтируют статуи "угнетателям и расистам", и предложил демонтировать памятник шведскому королю Карлу XII (у нас он наиболее известен тем, что в 1709 году потерпел поражение под Полтавой).

Ян Бьёринге полагает, что памятники надо ставить не тем "угнетателям" и символам злодеяний", которым были чужды демократические ценности, а людям, которые трудятся на благо человечества.

В качестве примера такой личности шведский политик назвал, в частности, экоактивистку Грету Тунберг.

В итоге, как пишет портал Иносми.ру, политик выдвинул городскому совету предложение: убрать памятник "самовластному деспоту Карлу XII" и поставить на его место "спасительницу экологии Грету Тунберг".

"Или, по крайней мере, лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда. Оба старались сделать мир гуманнее и лучше", — считает Ян Бьёринге.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда жертвами вандалом стали даже статуи Христофора Колумба.



Его протестующие обвиняют в притеснении коренного населения Америки.