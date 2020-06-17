Roland Garros определился с датами: турнир стартует 21 сентября

Организаторы Открытого чемпионата Франции объявили даты проведения одного из турниров "Большого шлема". Roland Garros состоится с 21 сентября по 11 октября.



Турнир традиционно пройдет в Париже. Однако для его проведения есть одно главное условие — организации должна способствовать эпидемиологическая обстановка. Важным моментом является и то, что столице Франции выделили дополнительную неделю на проведение турнира. По первоначальному плану его хотели завершить к шестому октября.



Отметим, что 21 сентября — это старт квалификационного турнира, который продлится до 25 числа включительно. А с 27 сентября уже начнутся матчи основной сетки соревнований.



Напомним, что согласно изначальному теннисному календарю Открытый чемпионат Франции должен был состояться в мае. Однако турнир пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



Ранее также стало известно о том, что Открытый чемпионат США также состоится. Об этом накануне объявил губернатор Нью-Йорка, давший зеленый свет на проведение турнира "Большого шлема".