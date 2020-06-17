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17 июня 202020:34 Евгений Решетнев

Планы и успехи "Росатома": глава корпорации доложил Путину о ситуации в отрасли

Планы и успехи "Росатома": глава корпорации доложил Путину о ситуации в отрасли

"Росатом" практически завершил все строительно-монтажные работы на втором энергоблоке Ленинградской АЭС. В сентябре-октябре начнется промышленная эксплуатация нового универсального атомного ледокола "Арктика". Запущенная в конце мая самая северная атомная станция уже выработала более 50 миллионов киловатт-часов. Обо всем этом глава "Росатома" Алексей Лихачев доложил Владимиру Путину. Планы корпорации, несмотря на мировой кризис, выполняются. Как они меняют российскую энергетику и экономику страны?

Глава "Росатома" приготовил для Владимира Путина обстоятельный доклад о состоянии дел в отрасли, которая, как и другие, столкнулась с кризисом, но, судя по всему, хорошо держит внешние удары. В 2020 году "Росатом" увеличивает объемы строительства на 70 процентов, в том числе за границей.

Например, в Бангладеше по пыльным проселкам еще ездят телеги, в которые запрягают быков, а рядом "Росатом" строит одну из самых продвинутых в мире АЭС.

"Я смотрю, у вас выручка от работы за рубежом тоже растет, в том числе в этом году, — отметил Владимир Путин. Лихачев прокомментировал: "Растет в долларах примерно на 10-15 процентов каждый год. Мы закончили практически все строительно-монтажные работы на втором энергоблоке Ленинградской атомной станции".

Белорусская АЭС уже построена и ожидает пуска в июле. У станции два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200, у которых двойная защитная оболочка, способная выдержать любую катастрофу, природную или техногенную.

Обширные бассейны за зданием первого энергоблока — система охлаждения. Они защищают оборудование станции от перегрева. Температура воды регулируется естественным состоянием атмосферы. Чем жарче погода, тем выше фонтаны.

Президент захотел услышать о том, как реализуются стратегические проекты, связанные с освоением Северного морского пути. Алексей Лихачев доложил: 

— Мы осуществили в этом году две сверхранние проводки танкеров-газовозов, это "Владимир Воронин" и "Кристоф де Маржери", в майские, самые тяжелые льды.

— А кто проводкой занимался?

— Тащили два наших ледокола. "Маржери" тащил "Ямал", а "Воронина" вел наш ледокол "50 лет Победы". Это наши "старички", но с продленным сроком службы, в полном соответствии всем требованиям безопасности. В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика".

— То есть он в районе будет уже работать?

— Да, он будет работать в районе.

Ледокол "Арктика" универсален —  он может проламывать толстые океанские льды, работать в руслах рек. 20 июня начнутся финальные ходовые испытания. Пять таких вот ледоколов (на верфи уже заложен четвертый по счету) будут работать в арктических льдах, проводя военные корабли и торговые суда по Севморпути. Грузопоток по маршруту увеличивается каждый год.

Глава "Росатома" озвучил цифры, которые важны не только для развития отрасли, но для российской экономики в целом. Корпорация сохраняет объем инвестиций — 250 миллиардов рублей. В бюджеты всех уровней она планирует заплатить в этом году 220 миллиардов рублей налогов.

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