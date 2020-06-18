Курс рубля укрепляется в начале торгов

Курс рубля растет в начале торгов 18 июня, согласно данным Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в первые 10 минут торгов четверга снижался на 10 копеек – до 69,64 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 78,36 рубля.

Цены на российский и европейский эталоны нефти остаются стабильно выше $40 третий день подряд. Ближайший к исполнению контракт на нефть марки Brent вырос на 0,3%, до $40,8 доллара за баррель. Американский эталон WTI подешевел на 0,2% до $37,9 за баррель, согласно данным торгов в Лондоне к 10:20 мск.

Котировки российских акций символически снижаются. Фондовые индексы в первые 10 минут теряют по 0,2-0,3%.