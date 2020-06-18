18 июня 202014:41

Инспекторы ДПС успели доставить оренбурженку в роддом

В Оренбурге экипаж ДПС в буквальном смысле спас женщину от родов в машине. Инспекторы оперативно доставили ее в роддом, тем самым сохранили жизнь женщины и ребенка. На выписку молодой отец пригласил и сотрудников постовой службы.

Все случилось в три часа ночи, сообщает ГТРК "Оренбург". Инспекторы Виталий Василенко Валентин Рыбалко патрулируя окрестности, заметили взволнованного водителя, который бегал вокруг авто. Выяснилось, что у жены начались роды, а мужчина в панике не знает куда ее везти.

Полицейские, понимая, что скорую вызывать поздно, погрузили роженицу в свою машину и привезли в перинатальный центр. Позже выяснилось, что слаженные действия помогли избежать тяжелых последствий для матери и ребенка.

К слову, забирать из роддома Викторию — так родители решили назвать дочку, молодой отец позвал и спасителей семьи. Те, в свою очередь, сделали подарок — автокресло для безопасных поездок в машине.

Отметим, что в прошлом году экипаж инспектора ДПС Василенко спас из горящего КамАЗа людей.

Текст: ГТРК "Оренбург"

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