Макдэвид назван лучшим центральным форвардом НХЛ, Малкин – шестой

Национальная хоккейная лига перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2019/20 на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших центральных нападающих.

Возглавил рейтинг канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, вторым стал Сидни Кросби из "Питтсбурга", а замкнул тройку лидеров Нэтан Маккиннон из "Колорадо".

Также десятку лучших вошли: Патрис Бержерон ("Бостон"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Стивен Стэмкос ("Тампа"), Райан О′Райлли ("Сент-Луис") и Джон Таварес ("Торонто").

Напомним, НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно.

Малкин в текущем сезоне в составе "пингвинов" принял участие в 55 играх, в которых набрал 74 очка – 25 голов и 49 передач. Ранее шайба Евгения в ворота "Вашингтона" возглавила рейтинг голов среди хоккеистов "Питтсбурга".