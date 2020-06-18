18 июня 202015:35

Макдэвид назван лучшим центральным форвардом НХЛ, Малкин – шестой

PR_NHL\Twitter

Национальная хоккейная лига перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2019/20 на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших центральных нападающих.

Возглавил рейтинг канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, вторым стал Сидни Кросби из "Питтсбурга", а замкнул тройку лидеров Нэтан Маккиннон из "Колорадо".

Также десятку лучших вошли: Патрис Бержерон ("Бостон"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Стивен Стэмкос ("Тампа"), Райан О′Райлли ("Сент-Луис") и Джон Таварес ("Торонто").

Напомним, НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно.

Малкин в текущем сезоне в составе "пингвинов" принял участие в 55 играх, в которых набрал 74 очка – 25 голов и 49 передач. Ранее шайба Евгения в ворота "Вашингтона" возглавила рейтинг голов  среди хоккеистов "Питтсбурга".

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