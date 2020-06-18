В Белебее врачи добились выплат за работу с COVID-19 после вмешательства прокуратуры

В Белебеевской районной больнице медицинские работники получили стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры. Напомним, деньги были положены врачам за лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По информации ведомства, более 20 сотрудников медицинского учреждения не смогли получить причитающиеся им стимулирующие выплаты. Задолженность превысила 800 тысяч рублей. После того, как представление прокурора было рассмотрено, права медперсонала и врачей восстановили. Деньги выплачены в полном объеме.

Напомним, в настоящий момент в республике зафиксировано 4730 больных COVID-19. За прошедшие сутки к этому числу прибавились еще 60 пациентов. За весь период эпидемии выздоровели 2182 человека.