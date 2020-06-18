Telegram удален из реестра запрещенных в России ресурсов

Сайт telegram.org исключен Роскомнадзором из реестра запрещенной в России информации. Доступ к сайту ограничивался операторами связи, а 18 июня Telegram еще находился в реестре запрещенной информации.

Но после 17 часов сайт доступен с мобильных устройств и персональных компьютеров, подтверждает "Интерфакс". Сайт Роскомнадзор заблокировал по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года. Причиной стал отказ мессенджера Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Пресс-службе Роскомнадзора отметила, что решение о разблокировке ресурса согласовано с Генпрокуратурой России, которая сняла требования о блокировке мессенджера. При этом основатель Telegram Павел Дуров высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Он призвал к снятию блокировок, поскольку это только позитивно отразится на 30 миллионах его пользователей в России.

Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда, которым ранее были удовлетворены их требования по блокировке мессенджера Telegram, пояснила при этом пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Суд направил Роскомнадзору документы для исполнения решения по удовлетворенным ведомству требованиям. В деле о блокировке Telegram был одновременно истцом и исполнителем судебного решения.