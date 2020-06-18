18 июня 202020:48 Павел Зарубин

Куда не ступала нога журналиста: неизвестные детали работы президента в Кремле

Куда не ступала нога журналиста: неизвестные детали работы президента в Кремле

Уникальные кадры и личные откровения президента, съемки тех помещений Кремля, куда прежде никогда не попадали журналисты, а также ответы Владимира Путина на самые острые вопросы как о внешней, так и о внутренней политике. Все это вы увидите уже в ближайшее воскресенье, 21 июня, когда в 22:00 на канале "Россия 1" выйдет документальный фильм Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин". В нем обозреватель ВГТРК, многие годы проработавший в кремлевском пуле, покажет и расскажет все, что вы до сих пор не знали о президенте и его работе. Впрочем, некоторые тайны он приоткрыл уже сейчас.

Главное крыло Первого корпуса Кремля. Ровно 20 лет назад президентом России был избран Владимир Путин.

Новый ракурс и новый взгляд. В фильме "Россия. Кремль. Путин" в воскресенье, 21 июня, в 22.00 — съемки о жизни и работе президента, которые еще никто и никогда не видел.

Финальные приготовления шли прямо у приемной Путина. Здесь нет никаких зеркал, потому настраивались, глядя в отражение таблички с надписью "Президент Российской Федерации".

В самой приемной пришлось подождать еще немного — Путин проводил телефонные переговоры. Когда нам удалось к нему зайти, снова кто-то позвонил.

Это будет фильм, в котором прозвучат ответы на очень многие острые вопросы. Какие проблемы стоят перед Россией сейчас и можно ли их сравнить с теми, что были, когда Путин только начинал управлять страной?

— Вы сами изменились за эти 20 лет? Как Вы изменились? Путин-2000 и Путин 2020 — вы по-прежнему "раб на галерах"?

Разговор, у которого не было никакого сценария, потому зачастую он приобретал совершенно непредсказуемые обороты.

— А это секретное какое-то помещение?

— Нет, там столовая и комната отдыха.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который все это время стоял поодаль, у входа в кабинет, вынужден был буквально рвануть вперед, потому что получалось, что президент и съемочная группа совершенно без всякого сопровождения пошли туда, где никогда не бывают журналисты.

— Я предупреждаю вас: я не готовил там ничего, поэтому там рабочая атмосфера..

Песков догнал нас за секунды, но ни во что происходящее не вмешивался, а только наблюдал.

Одно из первых интервью для фильма записывалось, когда на улице было еще холодно, и, если присмотреться, на кушетке лежит пальто. Так что никакого особого гардероба здесь нет, но есть тайная комната — детали только в нашем фильме.

— Вы здесь, наверное, первый из тех, кому я показывал.

— Да?

— Точно!

— Здесь, в Кремле, какая энергетика вообще?

— Вы знаете, я даже не думаю об этом.

Мы успели рассмотреть и то, что лежит за рабочим столом президента — детские рисунки и поделки. Это, судя по всему, подарки, сделанные Путину во время различных поездок. Мы расспросили президента и про его внуков:

— Могут ли сюда Вам позвонить и дозвониться?

— Дозвониться могут, они дозваниваются.

Личные откровения. То, что мы показываем сейчас, лишь малая часть. Еще больше интересных моментов в фильме — редкие кадры и сенсационные президентские заявления.

Заранее нужно было продумать маршрут, как лучше и куда идти по Кремлю, чтобы спокойно и обстоятельно поговорить. Но, конечно же, в самый важный момент все уже и забылось. Второй оператор, между тем, стал обходить через другие залы, чтобы в итоге попасть в тот самый коридор.

Состоялся продолжительный и интересный разговор, в том числе о провинившихся подчиненных.

— В кабинете тогда у вас что происходит?

— Ну, у нас бывают и жесткие разговоры

В главных коридорах Кремля постоянно, конечно, работают сотрудники Федеральной службы охраны. Они стали невольными свидетелями очень непривычного для здешней тишины нарастающего шума.

— Мы сейчас с вами вошли в ту анфиладу залов, где, как мы видим, обычно происходят ваши внешнеполитические встречи.

— Да, так и есть.

Вопросы, которые давно хотели задать многие, но ответы прозвучат только в фильме "Россия. Кремль. Путин".

За несколько недель до записи того интервью президент Украины позволил себе заявления, в которых вслед за некоторыми одиозными европейскими политиками поставил чуть ли не на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию.

— Вот это как может сказаться на дальнейших наших отношениях?

— Я думаю, что для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны.

Съемочная группа ВГТРК сопровождала президента на протяжении года во всех его поездках — в Дагестане, Иркутской, Челябинской областях, в ближнем и дальнем зарубежье. Горячие комментарии прямо на ходу. Еще одно интервью записано буквально на днях — 12 июня.

"Мы с вами по праздникам встречаемся".

Там мы расспросили Путина и про поправки в Конституцию, в том числе и о его выступлении в Госдуме, когда он ответил на инициативу депутатов о возможности баллотироваться еще на один срок.

— Вы сказали тогда: "Там видно будет". Вы сейчас для себя какое-то решение приняли?

Ответ прозвучит только в фильме "Россия. Кремль. Путин" в воскресенье, 21 июня, ровно в 22.00 на телеканале "Россия 1".

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