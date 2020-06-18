18 июня 202021:10 Валентин Богданов

Разве Финляндия - не часть России? Шокирующие мемуары Болтона о Трампе выходят в свет

Разве Финляндия - не часть России? Шокирующие мемуары Болтона о Трампе выходят в свет

"Глупец" и "скучный дурак" — таких резких эпитетов удостоился Джон Болтон от своего бывшего шефа Дональда Трампа. А все потому, что уже на следующей неделе будут опубликованы мемуары экс-советника главы Белого дома по нацбезопасности, в которых обнаружилась масса нелицеприятных фактов из президентства Трампа. Сегодня американские СМИ наперебой приводят шокирующие цитаты из скандальной книги.

До массового американского читателя воспоминания Джона Болтона пока не добрались, но с кратким содержанием читатель уже ознакомлен. Копию скандальной книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" разослали всем, от кого в США зависит общественное мнение. Прочитав, они спешат его сформировать. И ясно в каком ключе.

"Никакие попытки администрации запретить книгу не сработают. Вот она — у меня в руках! Теперь я понимаю, почему Трамп так не хотел, чтобы книга увидела свет", — говорит телеведущий Стивен Кольбер.

 

По такой логике самый тревожный для Трампа эпизод, пожалуй, касается его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином, которого глава Белого дома, по словам Болтона, умолял помочь ему с переизбранием. За этот фрагмент на Болтона уже накинулись демократы. Мол, зачем молчал так долго. Ситуация с Си Цзинпином ведь похожа на ситуацию с Зеленским, за которую нижняя палата объявила Трампу импичмент.

"Большое спасибо вам, Джон Болтон, за то, что выступили в роли пожарного, который прибыл на место пожара с огнетушителем, когда здание уже сгорело дотла", — сказал конгрессмен Эрик Суолуэлл.

Впрочем, и про Украину Болтон не забыл. "Стало известно, что книга Болтона отвечает на главный вопрос о саге с импичментом Трампа. Болтон подтвердил, что президент Трамп подробно вводил помощника по нацбезопасности в курс дела о расследовании против Байдена", — говорит журналист телеканала MSNBC.

Демократы считают, что с помощью компромата на Байдена Трамп пытался переизбраться на второй срок. Болтон им поддакивает.

"Он был так сосредоточен не своем переизбрании, что все остальные проблемы оставались в стороне. Трамп думал о том, как хорошо было бы сфотографироваться с Ким Чен Ыном и совсем не думал о том, какие обязательства такие действия накладывают на США", — уверен Джон Болтон, в 2018-2019 гг. — советник президента США по национальной безопасности.

С Северной Кореей в книге Болтона связан целый набор курьезных эпизодов. Например, вот такой:

"Перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, попадающие под введенные США санкции, рассказывает Болтон. Среди подарков — копия диска Rocket Man Элтона Джона, подписанного певцом".

Человек-ракета — прозвище, которое придумал Ким Чен Ыну Трамп.

Мстительный Болтон раскрывает, как за глаза о самом президенте США отзываются его самые близкие соратники.

"В ходе первого саммита США-КНДР в 2018 году Помпео передал Болтону записку, в которой было написано: "Он (имеется в виду Трамп) несет полную ахинею".

Трамп в оперативном комментарии The Wall Street Journal сообщил, что с Помпео у него хорошие отношения, а бывшего советника по нацбезопасности назвал лжецом:

"Чрезвычайно утомительная" — цитата "Нью-Йорк Таймс" — книга чокнутого Джона Болтона соткана из лжи и фальшивых историй. Он хорошо отзывался обо мне, на бумаге, пока я его не уволил. Недовольный скучный дурак, который только и хотел начать войну. Он был безответственным, и мы с радостью его выгнали. Какой глупец!"

Трамп говорит о том, что Болтона в Белом доме никто не любил. Болтон — что в Белом доме все друг друга ненавидели. Как те же бывший глава госдепа Рекс Тиллерсон и экс-постпред при ООН Никки Хейли.

"Трамп сказал, как утверждает Болтон, что за одним из ужинов Рекс Тиллерсон назвал Хейли <...> По словам президента, Тиллерсон так и выразился: "Ты просто <...>, не забывай об этом!" В своих мемуарах Болтон признался, что задается вопросом, действительно ли Тиллерсон так сказал? Ведь в большинстве администраций за такие слова человека бы сразу уволили".

Выглядит действительно анекдотично, но до еще более абсурдных откровений о Трампе не дотягивает. А в них и о том, что глава Белого дома не был не в курсе того, что Британия — ядерная держава, а Финляндия — не часть России. Отношениям Трампа с нашей страной Болтон вообще уделил много времени. "Я считаю, что Путин убежден — он может играть на Трампе, как на скрипке", — указывает Болтон.

"Трамп представляет себя как мастера сделок, дельца. Что же стало с этим дельцом?" — спрашивает журналист. "Трамп может быть превосходным дельцом в области недвижимости. Но международные вопросы безопасности — это очень далеко от его жизненного опыта", — отвечает Болтон.

Даже разведбрифинги по словам Болтона Трамп превращал в бенефис. Говорил, а не слушал, выдавая порой шокирующие заявления. Идею вторжения в Венесуэлу американский президент называл отличной, считая эту страну частью США. Николас Мадуро уже отреагировал. "Правда выходит наружу, — подчеркивает президент Венесуэлы. — Эти слова подтверждают то, о чем мы говорили, с чем мы столкнулись в прошлом году".

Но и к союзникам Трамп не испытывает никакого пиетета.

"По сведениям Болтона, накануне саммита НАТО летом 2018 года глава Белого дома заявил о готовности США окончательно выйти из состава Альянса, если европейские страны за полгода не увеличат финансирование военно-политического союза"

Впрочем, главный герой книги в долгу не остался.

"Что касается Болтона, он давно вышел в тираж, но я дал ему шанс. Я как-то спросил его — как думаешь, ты совершил ошибку, поддержав вторжение в Ирак? Он сказал — я так не думаю. Но он также нарушил закон. Информация, которую он обнародовал, — засекречена. У него нет разрешения на публикацию", — заявил Трамп.

Накануне генпрокурор Барр направил в суд округа Колумбия ходатайство с просьбой о запрете публикации мемуаров. Решение ждут уже завтра.

Правда, открутить назад будет трудно. Книга Болтона отпечатана, ее экземпляры лежат на складах. Единственное, что сможет добиться американский Минюст, так это передать доходы от продажи книги в пользу правительства США. Компенсация сомнительная. Политические потери от публикации трудно измерить деньгами.

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