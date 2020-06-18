Шведские соцслужбы изъяли у россиянки дочь за излишнюю заботу о ней

Российское посольство в Швеции выясняет, на каком основании местные соцработники забрали у проживающей в стране россиянки годовалую дочь после того как узнали, что мама показывала ее российскому врачу. При этом шведские медики неоднократно отказывались обследовать и лечить девочку. Почему ребенка насильно передали в приемную семью? Есть ли шансы у родителей вернуть дочь?

Сумку с подарками дочке Елена собирает быстро. Сложнее собраться с духом. Годовалую Лизу мама не видела почти три недели. Из семьи русских эмигрантов ребенка изъяла шведская социальная служба.

"Прошли два письменных заседания. Там они все решили за нас. Естественно, суд встал на сторону социальной службы", — поделилась Елена Шишина.

Претензии к семье возникли после того, как Лизу свозили в Россию на лечение. У девочки с рождения были проблемы с пищеварением. Шведские доктора считали, что малышка перерастет. Педиатры из Череповца, откуда Елена родом, сумели поставить диагноз: аллергия на коровье молоко, а также назначить лечение.

Семья вернулась в Стокгольм, но недоверие к шведской медицине насторожило соцслужбы — забеспокоились, не слишком ли тревожна мать.

"Законодательство скандинавских стран, именно закон о защите детей, очень много ссылается на понятие беспокойства. Если мы спросим, что за причина изъятия ребенка, то причин объективных нет — по закону достаточно сослаться на беспокойство", — прокомментировал правозащитник, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.

Теперь Лиза живет в приемной семье. Родным родителям навестить девочку сегодня разрешили впервые. Папа не спускает малышку с рук и с тревогой замечает — за малышкой в приемной семье, кажется, плохо следят.



На опубликованных кадрах видно: когда ребенка забирают соцработники, привязанная к родителям малышка плачет. Дальше через переводчика родителям наконец объясняют причину изъятия: соцслужбы не согласны с назначенным российскими врачами диетическим питанием, поэтому ребенка оставляют в приемной семье. Такую логику родители, конечно, не понимают. Они не скрывают страха за ребенка.

"Только что мы встретили Лизу и не узнали — ребенок вялый, грязный, даже еле ходит", — рассказала мама девочки.

Вернуть Лизу домой теперь можно только через суд. Юридическую помощь обещает российское консульство. Это уже не первый скандал вокруг русских детей в Швеции. У Дениса Лисова троих дочек забрали, когда жена попала в больницу. Мол, один не справится. Отец в итоге детей выкрал и бежал в родной Хабаровск. Остается надеется, что вернуть Лизу в семью удастся быстрее и проще.