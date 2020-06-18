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75 лет Победы 36 минут назад

18 июня 202022:35

Что было до Мюнхена: Путин призвал все страны рассекретить предвоенные и военные архивы

EPA

На основе редких архивных документов написал статью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин. Она опубликована в журнале National Interest. При подготовке статьи глава российского государства ознакомился с уникальными архивными материалами, где "все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням". В них изложено, как происходил "процесс умиротворения" Гитлера.

19 июня 2020 года русский текст статьи будет опубликован на сайте Кремля. В статье Владимир Путин призвал все страны ускорить процесс рассекречивания предвоенных и военных архивов, опубликовать хранящиеся в них неизвестные документы, ка это сделала Россия в последние годы.

"В этой связи мы готовы к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков", — подчеркнул президент России.

По словам главы российского государства, те, кто намеренно ставит послевоенный консенсус под вопрос, подрывают сами основы всей послевоенной Европы. Путин пояснил, что он имеет ввиду принятую Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюцию, авторы и сторонники которой пытаются фактически поставить знак равенства между Советским Союзом и нацистской Германией.

"К сожалению, это показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение поствоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности государств, ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту лживую резолюцию", — написал в статье Путин.

Он отметил, что СССР и Красная армия внесли основной вклад в разгром нацизма, кто бы что бы ни пытался доказать сегодня.

"В то время перед лидерами СССР, США и Великобритании стояла, без преувеличения, историческая задача. Сталин, Рузвельт и Черчилль представляли страны с разными идеологиями, государственными устремлениями, интересами, культурами, но проявили большую политическую волю, поднялись над противоречиями и предпочтениями и выдвинули на первый план истинные интересы мира, — напомнил автор статьи. — В результате они смогли прийти к соглашению и достичь решения, от которого выиграло все человечество".

В результате, добавляет Владимир Путин, держав-победители оставили нам систему, ставшую квинтэссенцией интеллектуальных и политических поисков нескольких столетий.

"Серия конференций — Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская и Потсдамская -заложила фундамент мира, который в течение 75 лет не имел глобальной войны, несмотря на самые острые противоречия", — отметил президент России.

По словам Путина, двадцатый век принес масштабные и всеобъемлющие глобальные конфликты, и в 1945 году на сцену также вышло ядерное оружие, способное физически уничтожить Землю.

"Иными словами, силовое урегулирование споров стало недопустимо опасным. И победители Второй мировой войны это понимали. Они понимали и осознавали свою ответственность перед человечеством, – продолжил глава российского государства. — Предостерегающая история Лиги Наций была принята во внимание в 1945 году. Структура Совета Безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира как можно более конкретными и эффективными. Именно так возник институт постоянных членов Совета Безопасности и право вето как их привилегия и ответственность".

Статья содержит еще один призыв к действующим политическим лидерам мира.

"Наша обязанность – всех тех, кто несет политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне, — гарантировать сохранение и совершенствование этой системы. Сегодня, как и в 1945 году, важно продемонстрировать политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги — господин Си Цзиньпин, господин Макрон, господин Трамп и господин Джонсон – поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и надеемся, что такая очная встреча может состояться как можно скорее", — добавил Путин.

На этом саммите было бы полезно обсудить шаги по выработке коллективных принципов в мировых делах, вопросы укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, а также совместных усилиях по противодействию терроризму, экстремизму и другим крупным вызовам и угрозам. Особый пункт повестки дня заседания — ситуация в мировой экономике, преодоление кризиса, .вызванного пандемией коронавируса COVID-19

По мнению Владимира Путина, недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации.

"Предложенная Россией повестка дня предстоящего саммита "пятерки" чрезвычайно важна и актуальна как для наших стран, так и для всего мира. И у нас есть конкретные идеи и инициативы по всем пунктам, — заверил российский президент. — Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий во имя укрепления стабильности и безопасности на планете, а также во имя процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения, это наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и будущим поколениями".

Статья Путина опубликована за несколько дней до Парада Победы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 Мая на 24 июня.

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