"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин резко отреагировал на решение футбольного клуба "Сочи" не переносить матч 23-го тура чемпионата России с его командой. По мнению наставника желто-синих, он уже знает имя победителя в конкурсе "Честная игра года".

"Победитель конкурса "Fair Play года" в РПЛ, на мой взгляд, уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в аналогичной ситуации", – цитирует Карпина "Рейтинг букмекеров".

Ранее у шести футболистов "Ростова" был выявлен коронавирус COVID-19. ФК "Сочи" отказался переносить игру с ростовским клубом, запланированную на 19 июня. Теперь команде Карпина грозит техническое поражение.

Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.