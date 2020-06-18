Заброшенное здание загорелось в Кандалакше

Крупный пожар в Мурманской области. Спасатели тушат заброшенное здание в Кандалакше. Как сообщают пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами возгорания, огонь охватил строение на улице Фрунзе.

По информации ГТРК "Мурман", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в данный момент на месте пожара с огнем борются специалисты пожарно-спасательных подразделений. Подробности ЧП выясняются.

Как уже сообщалось, еще один пожар произошел этим вечером на складе в Мурманске. Внутри здания находилось четыре баллона с ацетиленом, три взорвались. Распространение огня удалось остановить, пострадавших нет.