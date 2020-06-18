В Башкирии пьяный водитель сбил двух девочек: одна погибла

Вечером 18 июня в Стерлитамаке пьяный водитель сбил двух девочек 13 и 14 лет. Одна из пострадавших погибла.

Инцидент произошел на улице Горького. Дети получили серьезные травмы, в результате которых одна девочка скончалась в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им придется разобраться во всех обстоятельствах случившегося, сообщается на сайте Sterlitamak City.