Волгоградский "Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ

Футбольный клуб "Ротор" из Волгограда, ставший досрочным победителем ФНЛ в сезоне-2019/20, успешно прошел процедуру лицензирования для выступления в чемпионате России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба волгоградской команды.

Решение выдать лицензию "Ротору" для участия в чемпионате Российской премьер-лиги было принято комиссией Российского футбольного союза 18 июля.

Напомним, что из-за пандемии коронавриуса чемпионат ФНЛ сезона-2019/20 не был доигран.