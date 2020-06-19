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Тема:

Коронавирус 19 минут назад

19 июня 202008:00 Александра Назарова

Из-за коронавируса пострадал мировой рынок морепродуктов

Из-за коронавируса пострадал мировой рынок морепродуктов

Китай приостановил импорт лосося из нескольких стран Европы. Местные власти считает, что из Норвегии завезти коронавирус COVID-19, который вызвал новую вспышку. Рыбной отрасли и так несладко: из-за пандемии сильно упал спрос. Что будет с ценами?

Китай приостановил импорт из Европы атлантического лосося. Причина — в предположениях, что источником второй волны коронавируса в Пекине стал именно этот продукт. Для крупных поставщиков рыбы и морепродуктов это плохой знак. Они и так уже переживают снижение спроса на свою продукцию по всему миру. То есть проблема глобальная.

По данным Bloomberg, приостановка импорта в Китай может нанести удар по рынку лосося на сумму почти в 700 миллионов долларов. В первую очередь могут пострадать такие крупные экспортеры, как Дания, Австралия, а также Норвегия, которая в прошлом году поставила в КНР красной рыбы более чем на 147 миллионов евро. В этом — уже на 5 процентов меньше. Бойкот лосося, по мнению экспертов, может влиять и на другие поставки.

"Уже происходят изменения в логистике мировой, например норвежцы полностью уходят от охлажденной продукции, то есть поставки норвежского лосося сейчас осуществляются только в замороженном виде. — комментирует Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). — Сжатие импорта в Китае тут же эхом отозвалось приостановкой некоторых импортных контрактов. Это означает, что существенно пострадает Норвегия, существенно пострадают Фарерские острова, Перу очень существенно пострадает, Индия".

Впрочем, мировой рынок лосося и без того ждут непростые времена. Продажи падают по всему миру и, по прогнозам специалистов, сокращение составит как минимум 15 процентов. Значительно упал спрос и на другую премиальную продукцию. Например, на омары и моллюски. Этот сегмент пострадал сильнее всего. Главная причина — не работает гостинично-ресторанный бизнес (или как его еще называют — сегмент HoReCa), а значит, и покупателей у рыбопромышленных предприятий стало меньше.

"Самая большая проблема для всех рыбаков — не важно, аквакультура это или рыбодобыча — это падение спроса населения, — отмечает Илья Березнюк, управляющий партнер Agro & Food Communications. — Соответственно, сегмент HoReCa ушел — насколько мы знаем, это впервые в мировой истории такое случилось. Все-таки рыбная отрасль достаточно большие объемы поставляет именно в сегмент HoReCa, в том числе если мы говорим про охлажденную или свежую продукцию".

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировое производство рыбы стало падать еще в прошлом году. Но не так значительно — на процент по сравнению с 2018 годом. Происходило это из-за геополитической напряженности и торговых конфликтов. В этом году ждали позитивную динамику, но все карты спутала пандемия. Сейчас торговля рыбой и морепродуктами сократилась уже на 1,7 процента. Предприятия не досчитались 9 миллиардов долларов.

Закупочная стоимость свежей рыбы падает вслед за спросом. С января по май ценовой индекс (параметр, который характеризует динамику цен за последние 18 лет) сократился более чем на 8 процентов. В этом индексе учитываются три рынка — ЕС, Соединенных Штатов и Японии. Снижаются оптовые цены и в России. Но на конечной стоимости свежей рыбы для потребителя это вряд ли скажется.

"Рыночная власть крупных розничных сетей над основными товаропроводящими каналами настолько велика, что они по сути дела диктуют свою торговую наценку, — поясняет Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). — Эпидемия коронавируса практически смыла с ландшафта нестационарную торговлю, то есть рынки, на которых можно торговать сельскохозяйственной продукцией. Это очень плохо, потому что она могла бы оставлять растущую альтернативу розничным сетям".

Из-за распространения коронавируса страдает не только рыбная отрасль. Впервые за последние 40 лет во многих странах может снизиться спрос на сахар, предупреждают аналитики. Идут вниз продажи газированных напитков и какао-бобов.

Но какие-то из продуктов в период пандемии стали более популярными. Например, растет спрос (а за ним и цена) на концентрат апельсинового сока — плюс почти 30 процентов с января. Покупают чаще сейчас также консервированную и замороженную рыбу. Эксперты связывают это с изменением предпочтений потребителей. Опасения из-за пандемии вынуждают людей запасаться продуктами, которые можно хранить долго.

Что касается объемов добычи водных биоресурсов в России, то тут пандемия не оказала сильного влияния. На середину июня национальный вылов составил два миллиона 270 тысяч тонн. И это на 163 тысячи тонн выше уровня прошлого года. Российские предприятия пока заполняют склады. "Если брать по Российской Федерации, то никакого сокращения нету. Просто рыба, в зависимости от вида, может храниться до года. Рыбопромышленники просто складывают, замораживают на холодильники в надежде на то, что спрос возобновится. Ну хотя бы к концу лета, к осени, — говорит Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. — В конце концов, перед новогодними праздниками очень хорошо продажи идут. Сейчас просто процентов на 30 эта отрасль работает на склад".

В целом, по мнению экспертов, снижение спроса, нехватка рабочей силы и другие проблемы бизнеса продолжат оказывать давление на аквакультуру многих стран. Экономика рыбопромышленных предприятий может существенно пострадать. Российские же представители рыбной индустрии более оптимистичны. По их мнению, в нашей стране можно ожидать увеличения спроса после того, как в полную силу заработают рестораны и кафе.

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