19 июня 202007:22

Facebook удалил публикации штаба Дональда Трампа из-за пропаганды ненависти

Facebook удалил публикации штаба Дональда Трампа из-за пропаганды ненависти

Facebook удалил публикации предвыборного штаба Дональда Трампа из-за пропаганды ненависти. Накануне на странице штаба опубликовали пост, где призвали бороться с левыми радикальными организациями, в частности, "Антифа".

К сообщению прикрепили изображение перевернутого красного треугольника. В нацистских концлагерях такой символ применялся для обозначения политических заключенных. Правда, представители президента говорят, что этот знак использовали сами радикалы.

 

В мае Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций, напоминает телеканал "Россия 24".

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