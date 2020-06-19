Убийце годовалого сына в Уфе грозит пожизненный срок

В Башкортостане начался процесс над женщиной, убившей и закопавшей в саду своего годовалого сына. Горе-мать из Дюртюлей может получить пожизненный срок. Корреспондент Ангелина Машкина выяснила подробности резонансного дела.



На грани истерики женщина вытирает салфеткой слезы. Но в том, что с ней сейчас происходит, виновата она сама. 28-летняя Юлия сожалеет о содеянном, но наказания ей уже не избежать.

Обвиняемая не хотела сотрудничать и со следствием. Она заявила о пропаже ребенка — якобы, он сам исчез из кроватки посреди ночи. Мать годовалого мальчика и 5-летней девочки молчала двое суток и своей вины признавать не собиралась. Тем временем малыша искали сотни человек, в том числе сотрудники полиции и спасатели. Сыщиками отрабатывалась и версия утопления — поэтому из местного пруда уже начали откачивать воду. Чтобы услышать от женщины правдивые показания, криминалистам пришлось выступить в роли психологов.



На этих кадрах Юлия призналась в содеянном. Он рассказала, как похоронила сына во дворе собственного дома. Узнав все детали совершенного преступления, сотрудники СК засомневались во вменяемости подсудимой. Однако оказалось, что в момент убийства она была в здравом уме и в полной мере осознавала свои действия, сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".



На судебном процессе присутствовал только биологический отец погибшего малыша. В уголовном деле его признали потерпевшим. В настоящий момент дочь обвиняемой временно передали под опеку другому бывшему возлюбленному Юлии (у детей разные папы). Ну а горе-матерь может получить пожизненное заключение в тюрьме.