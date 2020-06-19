Водителю, устроившему смертельное ДТП в Иркутске, грозит до 12 лет тюрьмы

Иркутские правоохранители передали в суд дело о дорожно-транспортном происшествии, которое спровоцировал нетрезвый водитель бетономешалки, и обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент смертельной аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 21 июня минувшего года 44-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика, выехал на встречную полосу и буквально смял автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате столкновения погиб 65-летний водитель внедорожника, его 14-летняя пассажирка оказалась в больнице.

По данным СМИ, на месте аварии вспыхнула драка – родственники погибшего попытались избить предполагаемого виновника ДТП, за которого вступился его сын. Попытку самосуда пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Впоследствии было установлено, что водитель бетономешалки, ставший фигурантом уголовного дела, в момент столкновения находился в состоянии опьянения.

В полиции подчеркнули, что ему может грозить до 12 лет лишения свободы.