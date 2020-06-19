Песков ответил на вопрос о манипулировании Трампом

В Кремле прокомментировали заявления бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Дональде Трампе, которым Владимир Путин якобы может легко манипулировать.

"Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым", — заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Джон Болтон в интервью каналу ABC News заявил, что Дональду Трампу не хватает компетенции в должности президента США. По мнению бывшего советника, лидеры России, Китая и Северной Кореи предпочитают встречаться с Трампом без посторонних, так как тогда у них есть возможность манипулировать президентом США.

23 июня в свет выходят мемуары Болтона, в которых он описывает Трампа как малоосведомленного и легко поддающегося влиянию манипуляциям человека.