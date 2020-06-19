Жители Владивостока смогут увидеть уникальное кольцевое затмение

Россияне смогут увидеть уникальное явление — кольцевое солнечное затмение. Оно начнется 21 июня в 6:45 по московскому времени на территории Африки, а закончится в Тихом океане в 12:33. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Среди жителей России больше всего повезет владивостокцам. На территории региона ожидается максимальная фаза.

Отметим, что кольцеобразное затмение - самое редкое. По информации ученых, в среднем на Земле за 100 лет можно наблюдать в общей сложности 237 солнечных затмений. 160 из которых 160 являются частичными, 63 — полными и только 14 — кольцеобразными. В последний раз кольцевое затмение происходило в 2019 году, 26 декабря.