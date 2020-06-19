Статья Путина исторически выверена и научна, но Запад вряд ли это воспримет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо позиции президента Владимира Путина по инициативе отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа.

"Мне не известно о существовании какой-то позиции в плане отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. Я не располагаю такой информацией", — сказал Песков.

Ранее это предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР об осуждении пакта. По его мнению, это решение было принято в 1989 году в условиях нарастающей политической нестабильности.

Отвечая на вопрос, почему для публикации статьи Путина "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" был выбран журнал National Interest, Песков ответил, что "это очень серьезное издание". По его словам, сама публикация весьма объемная, и формат самого издания достаточно хорошо подходил для характера этого авторского материала президента.

В свою очередь президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что статья Путина не только публицистическая и политическая, но в значительной степени научная, так как в ней дается большое количество фактов о причинах Второй мировой войны, есть ссылки на архивные документы. "Именно так работает историческая наука, поэтому статья производит впечатление научного документа", — сказал ТАСС Сергеев.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что статья Путина свидетельствует о готовности России к сотрудничеству для сохранения общей исторической памяти. Также это ответ всем тем, кто пытается переписать историю в угоду политической конъюнктуре и принизить вклад Советского Союза в победе над фашизмом.

Он надеется, что статья будет достойно воспринята западными государствами. "По сути, это — рука к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии", — считает Слуцкий. По его мнению, важной будет реакция иностранных государств на призыв Путина открыть архивы периода войны.

Вместе с тем немецкий политолог Александр Рар считает, что на Западе статью Путина вряд ли оценят. Он уверен, что ее сочтут конфронтационной и обвинят Россию в намерении переписать историю и переосмыслить пакт Молотова-Риббентропа. Хотя, по сути, российский президент протягивает руку международным партнерам. В ней даны важные факты о предвоенном периоде, о сотрудничестве западных держав с Гитлером.

"Политическое предложение, которое содержится в статье Путина, очень важно — нужно приложить все силы, чтобы преодолеть новый хаос в международных отношениях", — сказал Рар.

Глава Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Макс Перельштейн сообщил, что статья главы российского государства будет переведена на иврит. Он уверен, что она будет "одним из базовых текстов" для работы с молодежью.

Перельштейн отметил, что в Израиле бережно хранят память о и подвиге солдат Красной армии, которые "спасли еврейский народ и народы Европы от истребления нацистами". А в статье Путина есть очень верные обращенные мировому сообществу посылы на будущее.