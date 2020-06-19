Отдых на юге и масочный режим: глава Ростуризма развеяла домыслы

Текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе на российском юге совсем без ограничений, но на пляже и на открытом воздухе можно будет находиться без маски, сообщила в эфире телеканала "Россия 1" глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Никто не собирается превращать гостиницы и санатории в обсерваторы. Мы провели большую работу совместно с Роспотребнадзором, и те пункты, которые смущали многих еще полтора месяца назад, ушли", — уточнила она.

Так, на пляжах достаточно будет соблюдать дистанцию, маски не нужны. При этом лежаки будут регулярно дезинфицироваться. Рестораны и бассейны будут работать в обычном режиме. Также нет никаких ограничений на все активные виды спорта на открытом воздухе. Масочный режим остается обязательным только для закрытых помещений.

Также глава Ростуризма опровергла фейк о том, что в гостиничные номера якобы не будут заселять пары, не состоящие в браке.

"Это абсолютная неправда. Не нужно ничего бояться. Можно смело приезжать в гостиницы и спокойно размещаться в номерах", — отметила она.

Зарина Догузова также коснулась актуального вопроса о возможном росте цен.

"Мы специально посмотрели на цены и пообщались с туроператорами. И пока мы не видим никакого повышения цен, они остались на уровне прошлого года", — констатировала она.

По мнению главы Ростуризма, неправильно вмешиваться в рыночный процесс туристического бизнеса, он и так достаточно пострадал.

При этом главной задачей отрасли Догузова считает необходимость создания как можно большего количества безопасных и комфортных направлений для россиян. Для этого в текущем году будет проводиться субсидирование туроператоров, чтобы они сделали для потребителей новые доступные пакеты предложений. А также совместно с Минтрансом планируется расширить программы по льготным перелетам и увеличить предложения по билетам на популярные туристические направления.

"Мы чувствуем тройную ответственность за то, чтобы нашим гражданам было, куда поехать, а также комфортно и безопасно отдохнуть. И делаем для этого все возможное", — заключила глава Ростуризма.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 российская туристическая отрасль, не удастся наверстать ранее конца следующего года. По итогам первой половины 2020 года она предварительно оценила потери турбизнеса в 1,5 триллиона рублей.