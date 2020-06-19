Приглашаем всех в Крым: глава республики рассказал о начале курортного сезона

В Крыму снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, и открывается полноценный туристический сезон. О ситуации на полуострове в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" рассказал глава республики Сергей Аксенов.

- Сергей Валерьевич, очень приятно, что вы согласились дать нам развернутое интервью по многим вопросам, которые интересно было бы озвучить для зрителей федерального российского телеканала. Ну, в первую очередь это снятие ограничений и открытие туристического сезона. Вот как вы будете работать в условиях пандемии?

- Ну, вы знаете, во-первых, благодаря тем жестким мерам, которые были приняты до начала выхода из карантина, нам удалось удержать ситуацию под контролем. Сегодня в Крыму достаточно небольшое количество на общем фоне заболевших – всего 575 человек за весь период наблюдения, соответственно, 389 человек выздоровело и 20, к сожалению, умерших за этот период. То есть динамика относительно приличная, мы видим, что по сравнению с другими субъектами Российской Федерации мы на достаточно хорошем фоне находимся. При этом появилась, конечно, возможность у нас начать работать всем практически сферам деятельности с 15 июня. Ну, значительную часть – более 50 процентов сфер деятельности – было разрешено работать уже с 18 мая. Но мы практически всем без исключения разрешили. У нас остались не работающими на сегодняшний день, по сути, только кинотеатры, театры, то есть места общественного пользования, бани и сауны. Практически все остальные сферы деятельности сегодня – им разрешено работать. При этом, конечно, с соблюдением требований Роспотребнадзора, то есть других вариантов на сегодняшний день нет.

Мы приняли решение: с 15 июня открыли внутренний туризм. То есть сегодня крымчане могут ехать без всяких ограничений в отели и санатории. Соответственно, с 15 июня был снят режим обязательной обсервации для всех граждан Российской Федерации, которые прилетают в Республику Крым. Это, конечно, даст возможность в том числе частному сектору сегодня получить туриста, который уже привык ездить в определенные места. Ну а 1 июля мы в принципе полностью открываем туристический сезон уже для жителей других субъектов Российской Федерации. У нас с 15 июня появилась возможность бронирования на 1 июля уже всех туров.

И, конечно, мы приглашаем всех в республику Крым. Конечно, хочется перед этим всем россиянам и согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого, но эти меры были необходимы. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор. Ну, и были приняты решения соответствующие, когда у нас поток людей потенциально, которые должны были ехать в обсерватор, зашкаливал все мыслимые и немыслимые нормы. Условно, у нас сегодня 1335 коек в обсерваторах в общей сложности, в день выписывается около 50 человек, а приезжающих на обсерватор потенциально более 1000 ежедневно.

- С 15 числа увеличилось количество приезжающих в Крым?

- Вы знаете, у нас количество рейсов регулярно росло. То есть сегодня уже около 50 рейсов ежедневно авиация только выполняет, в общем, конечно, динамика пошла. То есть на 20 процентов в среднем в день увеличивается количество прилетающих и приезжающих через Крымский мост. Но в общем это естественная ситуация абсолютно. Все рвались в республику, ну, в данном случае люди хотели отдыхать. Желание было приехать, но не позволяли условия.

- Речь идет о внутреннем туризме. То есть для сограждан. А что касается иностранных граждан?

- Помещение в обсервацию – пока обязательное условие, в том числе и для граждан Украины, тех, кто пересекает государственную границу Российской Федерации. Пока исключений в этом плане нет.

- То есть они могут приезжать, но...

- С помещением, с обязательным отбыванием в обсерваторе 2 недели. Нет, сегодня, в общем, граница закрыта. Это мы сейчас говорим о чем? О гражданах Российской Федерации и имеющих вид на жительство в Российской Федерации, которые заезжают с территории Украины и других государств. Они отправляются в обсерватор. А въезд для иностранных граждан на сегодняшний день закрыт постановлением правительства Российской Федерации. Поэтому иностранцы сегодня въехать на территорию Республики Крым как в Российскую Федерацию не могут.

- А что за история с водой у нас происходит? Раз в неделю точно появляется информация о том, что в Крыму осталось воды на 3 месяца, а то и на 3 дня. Насколько это правда? Нам показывают фотографии высохшего Симферопольского водохранилища. Действительно ли не хватает питьевой воды или подменяются понятия?

- Сегодня речь идет о дефиците воды в городе Симферополе исключительно. В общем по Республике Крым проблемы с водой для бытовых нужд сегодня нет, ну, в том плане, что у нас действительно были определенные населенные пункты в сельской местности, куда осуществлялся подвоз воды. К сожалению, с учетом засухи количество таких населенных пунктов увеличилось практически в 2 раза. Сейчас 75 населенных пунктов Республики Крым, поселков, подвозят воду. Но подвоз воды осуществляется регулярно на постоянной основе. При этом у нас дефицит, действительно, только в городе Симферополе. Само Симферопольское водохранилище сегодня объем наполнения имеет 22 процента от нормального объема. В общей сложности город Симферополь запитан от трех водохранилищ, их общий объем наполнения сегодня 30 процентов от мощности заявленной. Соответственно, воды на сегодняшний день в полном объеме, питьевой, для города Симферополя – (хватит более чем на – ред.) 90 дней. При этом у нас последние дни пошли дожди, сегодняшний приток – более 120 тысяч кубометров в сутки в Симферопольское водохранилище. При этом мы понимаем, что у нас потребление города Симферополя – 160 тысяч в сутки кубометров воды. То есть если динамика сохранится, мы видим, погода, слава богу, пошла на изменение определенное, то у нас этот вопрос снимется сам собой.

Однако нами были предприняты шаги и меры, и мы буквально вот на День Российской Федерации, на праздник, подали более 25 тысяч кубометров воды в сети водоснабжения города Симферополя. Это из Бахчисарайских водозаборов. 26 июня дополнительно подадим еще 20 тысяч кубометров ежесуточно воды. То есть четверть объема мы перекроем за счет других источников. Это снизит нагрузку на наши водохранилища.

Плюс проработанный сегодня ряд мероприятий. Мы с федеральным правительством сейчас согласовываем и подготовили уже инвестиционный пакет, обосновывающий стоимость мероприятия – это переброска воды с Тайганского водохранилища. У нас освободился определенный объем воды ранее. Эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь, сегодня она записывается уже с ряда водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского, соответственно. А объем воды в 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить на город Симферополь. Расстояние – 60 километров. Завтра у нас заканчивается ревизия, у нас рабочая группа – это Крымэнерго и Крымвода – уже полностью проходят ногами трассу саму. Есть предложение и возможность сократить трассу с 60 до 45 километров, частично срезав ряд направлений. Время проведения работ в принципе для крупной компании – вот сегодня сидели технологически считали – может составить 4,5-5 месяцев всего лишь. То есть с учетом отсутствия у нас сегодня работы 44 федерального закона, у нас сегодня есть изменения в Республике Крым, такие решения были приняты на федеральном уровне, то есть у нас появится возможность контракт заключить вместе с проектированием за один день практически. Ну, и соответственно, даст возможность до конца года практически обеспечить город Симферополь в полном объеме даже в условиях засухи стандартной питьевой водой. При этом хочу напомнить просто, что данный год на протяжении 150 лет наблюдений является самым засушливым на территории Республики Крым. Наименьшее количество осадков выпало.

- Вы все время говорите про осадки. Это связано, действительно, с погодными явлениями, то есть засуха, или в связи с тем, что закрыт Северо-Крымский канал?

- Нет. Осадки – это погодные явления. Тем более мы видим, что такая ситуация характерна и для других регионов нашей страны.

- То есть Симферопольское водохранилище никаким образом не связано с закрытием Северо-Крымского канала?

- Это определенным образом связано, сама система, то есть водоснабжение Республики Крым, в общем, и обеспечение мелиорации земель было связано, конечно, с Северо-Крымским каналом. Он строился специально для этого, в том числе его функция была – предотвратить заболачивание в Херсонской области, соответственно, поскольку вода, когда Днепр разливался, заливала пастбища, угодья фермеров и сельхозпредприятий. На сегодняшний день мы понимаем, что воду перекрыли, при этом, конечно, изменился баланс воды в общем. Мы более миллиарда кубометров воды получали по Северо-Крымскому каналу в украинский период, соответственно, из них около 500 миллионов кубометров шли на бытовые нужды, а 700 миллионов – на полив. А сегодня на полив дается только 20 миллионов кубометров. Поэтому, конечно, водный баланс изменился, то есть объем воды, попадающей в республику, изменился. Однако для бытовых нужд, мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, то есть республика без посторонней помощи, без украинской воды выйдет спокойно из положения. То есть мы за это не переживаем. Конечно, достаточный объем воды для сельского хозяйства позволил бы нам по-другому посмотреть на ситуацию, но, поверьте, никто нас на колени этим вопросом не поставит, так или иначе. Мы приспосабливаемся. У нас по сельскому хозяйству произошли уже определенные перемены за эти последние 6 лет. При огромной поддержке федерального правительства, президента Российской Федерации произошло переформатирование и переориентирование ряда сельхозкультур: от влагозависимых на влагоустойчивые в тех районах, где сократился объем воды. Ну и, по сути, сегодня сельское хозяйство – это как раз то направление нашей деятельности, которое показывает рост практически ежегодно. Так что даже в этих условиях, я думаю, мы вылезем из этого кризиса.

- Очередной министр, заступая на свой пост, украинский министр я имею в виду, обязательно трогает тему обводнения Крыма, подачи воды в Крым. Тот же Денис Шмыгаль первое, что заявил, что надо решить проблему с крымской водой и ее дать. В течение нескольких часов он переобулся в воздухе и сказал, что нет, мы воду не дадим. Что это такое, почему они все время пытаются... Это воздействие на крымчан или какой-то способ шантажа? Дадим – не дадим.

- Вы знаете, украинские политики, по-моему, у них нет реальных дел в багаже, чтобы они могли перед своим населением показывать результаты своей работы. Поэтому они все пиарятся на каких-то невыполнимых, ну, реально там каких-то фантастических обещаниях. Рассказывают, Крым там вернут, еще чего-то. Ну, это вообще сумасшествие какое-то. Крым никто никогда не вернет. Крым российский навсегда, и ни у кого сил не хватит в данном случае.

- Там же есть свое крымское правительство, насколько я знаю.

- Этой фейк, абсолютный фейк. Клоунада абсолютная для того, чтобы имитировать деятельность перед своим народом в данном случае. Показать, якобы, что они чем-то занимаются. Никакой деятельности это правительство не ведет, никакого значения для нас оно вообще не имеет, мы на них внимания никакого не обращаем абсолютно. Ну, смотрим, есть рядом психически ненормальные товарищи. Это имеется в виду члены правительства украинского и те, кто такие решения принимает. Чего мы будем на них обращать внимание?

- То есть это чистой воды шантаж, извините за чистую воду.

- Да это глупость абсолютная! Мало того, я даже не знаю, это шантаж или это просто какие-то фантазии нездорового человека. Просто всем рекомендую: не слушайте их и не обращайте на них никакого внимания, на их высказывания. Никакой силы и ценности они не имеют. Ни сил, ни возможности что-либо выполнить у них нет, ни политической воли. Поэтому все уже давно надо было признать, и для них было бы лучшим, если бы они согласились с тем, что Крым российский навсегда. Это было сделано по решению крымчан, соответственно, по решению президента Российской Федерации и при поддержке всех граждан России. Так что ничего им не светит, и чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, мне кажется, тем лучше будет для всех.

- А сейчас дела текущие. Это подготовка к общероссийскому референдуму. Что делается и опять-таки в условиях пандемии?

- На самом деле в условиях референдума главная задача – это сохранить здоровье граждан. В данном случае условия все будут выполнены – те, которые требует сегодня Роспотребнадзор, Центральная избирательная комиссия: все средства защиты граждан и, соответственно, оборудование всех избирательных участков. Мы уверены, что Крым готов. Сегодня у нас никаких вопросов нет, полностью мы готовы с 25 июня приступить к голосованию и 1 июля его завершить.

- 24 июня у нас пройдет парад в Симферополе?

- Да, пройдет. В городе Симферополе пройдет и в городе-герое Керчи на территории республики Крым. При этом в Симферополе решение давалось сложно, принималось, по проведению парада. Сначала мы, рассмотрев все свои возможности, прикинув силы, посчитали, что наверное все-таки ситуацию проконтролировать в полном объеме не сможем. Но после моего разговора с Александром Владимировичем Дворниковым, командующим Южным военным округом (мы всегда находимся на связи, спасибо здесь Министерству обороны – нам всегда помощь оказывает в любой ситуации), мы договорились с коллегами, что Министерство обороны в том числе проведет своими силами дезинфекцию площадей, то есть всех улиц на территории, где будет проходить парад, помогут с обеспечением безопасности, оцеплением и так далее. Ну и, конечно, это было впервые за 6 лет, когда руководил Крымом, когда я изменил свое решение. Я их никогда не меняю, но исключительно из уважения к памяти к нашей, к нашим родным и близким и вообще к истории, конечно, я с удовольствием свое решение впервые, так получилось, поменял.

- А ветеранов будете приглашать?

- Будем. Дистанционно будут находиться ветераны на трибунах, то есть отдельно каждого ветерана будут забирать из дома. Все, кто будет работать с ветеранами, пройдут тестирование прям там и за день, и с самого утра. То есть все меры предосторожности будут предприняты, для того чтобы ни один ветеран не заразился и не рисковал своим здоровьем.

- Туристический сезон, большой въезд, большое число граждан из неблагополучных в плане эпидемиологии регионов. Не ожидаете второй волны?

- Вы знаете, по-моему, сейчас только ленивый не говорит о второй волне. То есть все рассказывают, что она будет. Я вообще говорю о том, что теперь этот коронавирус будет жить с нами всегда, никогда мы от него не избавимся, и никогда он уже не уйдет. Это будет как ОРВИ. После того, как будет изобретена вакцина, это будет обыкновенное заболевание, как простуда. Но он уже есть, все, и тут уже ничего не сделаешь. То есть будет меньше заболевших, больше заболевших, так или иначе, просто надо учиться по этим правилам жить и работать, вот и все. На мой взгляд, просто надо двигаться вперед, и сегодня благодаря дисциплине крымчан, благодаря тому, что были приняты меры в данном случае предосторожности, я имею в виду предохранение от возможности распространения инфекции, решением федерального правительства, президента, нам удалось такую ситуацию сохранить. Ну, я говорю, в Крыму достаточно небольшое количество заболевших на общем фоне.

- То есть ехать можно?

- Ехать можно, да. Но при этом мы граждан просим, что самый лучший контролер для вас – это вы сами. В данном случае это свое внутреннее убеждение в том, что ты делаешь правильно, если ты предохраняешься, если ты соблюдаешь социальную дистанцию, если ты в общественных местах надеваешь маску и так далее. Об этих правилах просто нельзя забывать. Я принципиальное решение принял: мы никого не штрафуем в данном случае за отсутствие масок в общественных местах, хотя рекомендуем везде и говорим о том, что их надо носить. Но считаю, что штрафами делу не поможешь в данном случае. Надо работать и убеждать граждан с тем, чтобы они понимали, что это их зона ответственности в том числе за здоровье своих родных и близких.

- Большое вам спасибо. Я думаю, что мы справимся и без украинской воды, но это мое сугубо субъективное мнение.

- Никаких сомнений даже нет. Справимся без них!

- И выйдем из коронавирусной ситуации.

- Сухими.

- Сухими. Спасибо!