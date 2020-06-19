Путин рассказал, как чувствует себя рядом с обычными людьми

Президент России Владимир Путин считает, что как глава государства он обязан оставаться на связи круглосуточно. Об этом он рассказал в фильме "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

"Глава государства должен быть всегда на связи, всегда, круглые сутки. Это просто обязанность", — сказал российский лидер.

Также Путин рассказал, что ощущает себя очень комфортно в среде рядовых людей. "Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи", — сказал президент.

Смотрите фильм "Россия. Кремль. Путин" в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1". Президент сделал исключение и впервые показал "тайную комнату", которая находится рядом с его кремлевским кабинетом. Также он рассказал о звонах от внуков и жестких разговорах с подчиненными.