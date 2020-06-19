Искусственный интеллект в России могут обложить налогом

Технологии искусственного интеллекта могут обложить налогом и лицензировать уже через 10 лет. К такому выводу пришли исследователи PwC, Digital Leader, IDC и КРОК.

В совместном исследовании приняло участие более 160 руководителей и менеджеров из IT-индустрии, консалтинга, инновационных компаний и фирм, связанных с цифровой трансформацией.

Исследователи утверждают, что в нашей стране может повиться налог или лицензирование ИИ-систем, а также маркетплейс моделей нейросетей. В числе футуристичных прогнозов — развитие технологий интернета вещей (IoT).

В документе приводится пример, когда на мероприятиях можно бесконтактно считывать информацию о собеседнике, а через 5 лет большинство работников колл-центров заменят роботами.

Авторы исследования указывают, что пандемия коронавируса способствовала развитию технологий удаленной работы. Уже в марте этого года значительно вырос спрос на решения для удаленной работы, но и после отмены режима самоизоляции тренд на удаленную работу и развитие соответствующих технологий сохранится, считают исследователи.

Эксперты прогнозируют, что через десять лет больше половины сотрудников, вероятно, перейдут на удаленный режим работы, а роботы и искусственный интеллект отнимут у половины сотрудников-людей их работу.

Помимо вышеупомянутых работников колл-центров, работу могут потерять продавцы, кассиры, консультанты, водители, машинисты, секретари и т.д. В связи с ростой цифровизации повысится спрос на программистов, аналитиков данных, ИБ-специалистов. Также востребованными окажутся инженеры, врачи, генетики, психологи и учителя.