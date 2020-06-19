ВОЗ предупредила об "очень опасной фазе" пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о вступлении в новый этап разрастания пандемии коронавируса. По словам генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, 18 июня им поступили сведения о более 150 тысячах случаев болезни.

В ВОЗ отметили, что инфицированные выявлены в Северной и Южной Америке, Южной Азии и Ближнем Востоке. Гебрейесус обратил внимание на то, что мир находится в новой и очень опасной фазе.

В организации понимают усталость людей от постоянного пребывания дома. Также разделяют желание стран открыть свои общества и экономики. При этом Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вирус все еще быстро распространяется, он по-прежнему смертоносен, сообщает ТАСС.

Представитель ВОЗ призвал все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность. Также рекомендуется соблюдать меры предосторожности — носить средства защиты, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни. Страны продолжают работу по выявлению заразившихся, их изолированию, проведению тестирований, а также лечению заболевших.

Гебрейесус отметил, что больше всего страдают уязвимые люди, в числе которых беженцы. Это связано с тем, что они ограничены в доступе к нормальному жилью, водоснабжению, питанию, санитарии, услугам здравоохранения.

По данным оперштаба на 19 июня, в России уже третьи сутки подряд регистрируют менее восьми тысяч заболевших. Прирост инфицированных продолжает снижаться, при этом ряд экспертов призывают быть бдительными к COVID-19.