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Коронавирус 17 минут назад

19 июня 202019:43

Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках

AP Images

Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках. Член экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюань рассказала, что он не боится низкой температуры и может присутствовать в замороженных продуктах.

По словам эксперта, вирус SARS-CoV-2 – особенный.

"При температуре минус 4 градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре минус 20 градусов – до 20 лет​​​, – цитирует РИА Новости Ли Ланьцзюань. – Это объясняет, почему несколько раз вирус был обнаружен на рынках морепродуктов, где находилось большое количество охлажденных продуктов".

По словам инфекциониста, вирус мог проникнуть за пределы Китая в том числе вместе с замороженными продуктами. Поэтому, по ее мнению, таможенные органы должны усилить всестороннюю проверку такой продукции.

Ли Ланьцзюань добавила, что в дальнейшем работа таможни будем иметь большое значение, необходимо принимать строгие меры предосторожности и контроля в отношении въезжающих в страну людей и ввозимых товаров.

Как сообщалось ранее, новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции. 13 июня городские власти закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего зараженных – среди тех, кто контактировал на рынке с продукцией водного промысла.

 

По данным на 19 июня, за минувшие сутки в Пекине выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 183 человека с COVID-19.

Первая вспышка болезни, вызванной коронавирусом, произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Она также началась с продуктового рынка.

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