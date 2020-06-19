Готовился заранее: где убивший модель в Москве взял деньги и разрешение на оружие

Столичные следователи продолжают разбираться в деталях страшного ЧП, которое произошло в четверг, 18 июня, на улице Приорова в Москве. Напомним, Севастьян Путинцев пришел в квартиру своей знакомой, убил трех человек, включая маленького ребенка, а затем покончил с собой. По-прежнему остается открытым вопрос: почему близкие убийцы не замечали, что он готовит преступление? Как Путинцев приобрел оружие и каким образом получил на него разрешение?

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, сейчас частично проливают свет на обстоятельства шокирующего убийства в квартире на севере Москвы. На них запечатлен вероятный преступник Севастьян Путинцев за несколько дней до происшествия — он покупает будущее орудие преступления.

На видеозаписи молодой человек в медицинской маске держит целофановый пакет желтого цвета. Рядом на столе лежит карабин "Сайга". Молодой человек берет его в левую руку и аккуратно помещает в полиэтиленовую упаковку, затем бережно кладет оружие в черную коробку, поправляя края пакета, и закрывает ее. Далее Севастьян достает из рюкзака документы и небольшой лист бумаги, видимо, чек об оплате.

В багажнике автомобиля вероятного убийцы эксперты-криминалисты нашли ту самую черную картонную коробку с надписью "Владейте оружием ответственно". Зеленый Chrysler Севастьян Путинцев оставил всего в 50 метрах от дома, где проживала одна из его жертв, бывшая возлюбленная Елизавета Хлюпина. Запись с камеры наружного видеонаблюдения дает понять, что убийце потребовалось не более 15 минут, чтобы подготовить оружие. Вот он паркует иномарку, выходит и пересаживается на заднее сидение. Через некоторое время молодой человек возвращается на место водителя. О чем он думал в тот момент, уже никто не узнает. Но, видимо, настроившись на роковую встречу, он снова открывает заднюю дверь, берет свой арсенал и уверенно направляется к подъезду многоэтажки. Видно, что за его плечами рюкзак и чехол, напоминающий чехол от гитары. Скорее всего, в нем "Сайга", из которой Путинцев сначала расправился с теми, кто был в квартире — с дамой сердца, ее матерью и племянником, а потом покончил с собой.

"Сначала я слышал громкие хлопки, как будто ломают двери. Были сильные удары по металлу. Мне казалось, что ломают дверь. На протяжении двух-трех выстрелов был визг женский", — поделился очевидец.

Елизавета Хлюпина — модель, проходившая стажировки в модных домах Москвы. Севастьян Путинцев — несостоявшийся социолог, бросивший учебу в университете. Поговаривают, безработный молодой человек несколько лет был в отношениях с Елизаветой Хлюпиной, но пара рассталась. Этого мужчина не мог пережить — пытался наладить отношения, но вел себя странно — устраивал настоящие шоу под окнами возлюбленной.

"Именно социальное благополучие человека, наличие у него образования, работы, карьеры, наличие целей вообще, к которым он шел, именно это защищает человека от ревности. Ревность — это мощное природное животное чувство, оно может легко сбить человека на уровень неадекватного поведения", — прокомментировал психолог Андрей Зберовский.

Примечательно, что на кадрах, сделанных в квартире Елизаветы Хлюпиной после жестокой расправы, видны цветы на полу. Путинцев же заходил в подъезд без букета.

Прокуратура города Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — убийство двух и более лиц. Кроме того, прокуратурой будет проверено исполнение ответственными лицами требования законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля о его выдаче. Сейчас это один из важных вопросов, на которые предстоит ответить следствию: кто и на каких основаниях выдал Путинцеву разрешение на хранение оружия? А лицензия, судя по журналу покупок оружейного магазина, у мужчины действительно была, указаны серия и номер. Любопытно, что помимо "Сайги" 2 июня Севастьян также приобрел травматический пистолет Rubber 45 калибра и патроны.

"Данный гражданин владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение оружия было оформлено в соответствии с законом Российской Федерации", — отметил официальный представитель Росгвардии Валерия Грибакин.

В Росгвардии, которая выдает лицензии и разрешения на оружие, нам пояснили, что Путинцев получил все необходимые документы для покупки "Сайги" незадолго до визита в оружейный магазин. Он словно готовился к чему-то.

"Для получения разрешения необходимо пройти нарколога, а также в психдиспансере тест на психическую уравновешенность. Последующую проверку на психологическую устойчивость, наркозависимость гражданин по законодательству будет проходить только спустя пять лет. За это время в его жизни может произойти все, что угодно", — рассказал генеральный директор частной охранной организации Виктор Пучков.

Жестокое убийство трех человек вновь заставило говорить о качестве надзора за владельцами оружия, да и о медицинском подходе к желающим получить ствол. Возможно, стоит жестче отфильтровывать подозрительных кандидатов.

"Понятно, что преступник заплатил и получил справку. Это, конечно, неприемлемо. Почему вообще такое возможно и никаких мер не было принято для того, чтобы это прекратить? Росгвардия осуществляет контроль за выдачей разрешений. Если нашим коллегам и друзьям нужна какая то помощь, мы готовы ее оказать", — отметил депутат Госдумы России Михаил Старшинов.

На какие средства безработный покупал оружие (новая "Сайга" может стоить около 80 тысяч рублей), возможно ответят родители предполагаемого убийцы. Они были в разводе, для каждого из них произошедшее тоже личная трагедия, которую трудно объяснить.

Матери и отцу Севастьяна Путинцева предстоит еще долгое общение с правоохранителями. Следователи уже изъяли компьютер их сына. Данные возможно смогут восстановить картину как взаимоотношений Севастьяна и Елизаветы, так и последние дни их жизней. Пока же соседи и все неравнодушные жители несут цветы и детские игрушки к дому на севере Москвы.