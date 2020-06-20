Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов

Второй президент Армении Роберт Кочарян вернулся домой из медицинского центра "Измирлян". Апелляционный уголовный суд отпустил его под залог в 2 миллиарда драмов (~4 миллиона долларов США), рассказали ТАСС адвокаты бывшего лидера Армении.

Ранее Роберт Кочарян восстанавливался в медцентре "Измирлян" поле операции. Кочарян входит в группу риска по COVID-19, поэтому суд разрешил ему оставаться там до до окончания эпидемии коронавирусной инфекции.

Экс-президент Армении является участником процесса о свержении конституционного строя в марте 2008 года. Суд начался в сентябре 2019 года в Ереване.